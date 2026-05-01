"ريال مدريد لم يتصل بي".. مورينيو ينهي الجدل بشأن عودته للملكي!

"لم يتحدث معي أحد من ريال مدريد. أستطيع أن أؤكد ذلك"، قال المدرب البالغ من العمر 63 عامًا للصحفيين. وكان موقع "ذا أتلتيك" قد أفاد في وقت سابق بأن مورينيو قد يخلف بشكل مفاجئ ألفارو أربيلوا في الفريق الملكي، الذي يبدو أنه على وشك الرحيل.

وبناءً على ذلك، يُعتبر البرتغالي، الذي يدرب حالياً بنفيكا لشبونة، الخيار المفضل لرئيس النادي فلورنتينو بيريز.

"أنا في عالم كرة القدم منذ سنوات عديدة وأنا معتاد على مثل هذه الأمور. لكن لا يوجد أي شيء من ريال مدريد، لا يزال لدي عقد لمدة عام آخر مع بنفيكا".