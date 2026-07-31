حقيقة تؤلم ريال مدريد: لامين يامال يساوي 10 من نجومكم.. "فلا تحولوا بيع أبنائكم لانتصار ضد برشلونة"

في البداية.. دعونا نتحدث عن السبب الذي أشعل المقارنات، بين "الثروة المالية" التي يتحصل عليها نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد، من بيع أبناء أكاديميته في الميركاتو؛ على عكس العملاق الكتالوني برشلونة، الذي لا يعرف كيف يقوم بتسويق لاعبي مدرسة "لاماسيا".

السبب هو المبلغ الذي تحصل عليه ريال مدريد، في الميركاتو الصيفي الحالي، من بيع بعض أبناء أكاديميته؛ حيث وصل إلى أكثر من 190 مليون يورو تقريبًا، حسب وسائل الإعلام.

آخر عمليات البيع التي تمت في صيف العام الحالي، لعدد من نجوم أكاديمية "الميرينجي"؛ هما:

* الأرجنتيني نيكو باز: المنتقل إلى نادي كومو الإيطالي، مقابل 60 مليون يورو.

* الإسباني جونزالو جارسيا: الذي اتفق نادي فولهام الإنجليزي على ضمه، مقابل 40 مليون يورو.

أما باقي المبلغ؛ تحصل عليه ريال مدريد من عمليات البيع المباشر في صيف العام الحالي، أو نسب من عقود لاعبين تم التخلي عنهم سابقًا.

مثلًا.. الموهبة الإسبانية فيكتور مونيوز، انتقل من النادي المحلي أوساسونا إلى العملاق الإنجليزي ليفربول، في صيف العام الحالي، مقابل 40 مليون يورو.

وريال مدريد عندما تخلى عن مونيوز إلى أوساسونا صيف 2025، وضع بندًا يسمح له بالحصول على 50% من أي قيمة بيع مستقبلي؛ لذلك.. تقاضى مبلغ 20 مليون يورو من انتقال اللاعب الإسباني الشاب، إلى ليفربول.