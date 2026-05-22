"يتستر على عامين بدون بطولات" .. لابورتا يرد بقوة على هجوم بيريز

أطلق رئيس نادي برشلونة رداً حاداً على التصريحات الأخيرة التي أدلى بها بيريز، فخلال مؤتمر صحفي أعلن فيه ترشحه لإعادة انتخابه، ادعى بيريز أن قضية نيجريرا أدت إلى «سرقة» ألقاب من ريال مدريد. واتهم لابورتا بيريز بمحاولة صرف الانتباه عن تراجع ريال مدريد عن تحقيق النجاحات خلال العامين الماضيين.

وأكد أن برشلونة لن يتسامح مع ما وصفه بالاتهامات الكاذبة الموجهة للنادي. كما أكد رئيس برشلونة أن العلاقات بين الناديين قد تدهورت أكثر في ظل التحقيق الجاري بشأن التحكيم. وكان بيريز قد وصف في وقت سابق العلاقة بين الناديين بأنها "منقطعة تمامًا".