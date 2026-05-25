أسطورة ريال مدريد: كيليان مبابي الأفضل في العالم لكنه ضحية للمعاملة السيئة

أصبح كيليان مبابي محط أنظار الجميع بعد فترة انتقالية في ريال مدريد، لكن خورخي فالدانو يؤكد أن جودة المهاجم لا تزال فوق أي شك. وعلى الرغم من الجدل الدائر حول أدائه في إسبانيا، سارع المدرب السابق للبلانكوس إلى الإشارة إلى سجل مبابي المذهل على الساحة الدولية كدليل على مكانته المتميزة.

وفي حديثه إلى قناة موفيستار، رد فالدانو بحدة على المشككين، قائلاً: "لقد فاز بكأس العالم وحلّ ثانياً في نسخة أخرى، وسجل ثلاثة أهداف في المباراة النهائية. نحن لا نتحدث عن لاعب مزيف؛ نحن نتحدث عن أفضل لاعب في العالم في الوقت الحالي ربما".