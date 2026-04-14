وأعرب نجم ريال مدريد عن امتنانه العميق لمسيرته الكروية، لكنه أقر بأن التوقعات أصبحت غير واقعية على المستوى الاحترافي.
"لا يمكننا دائمًا تحقيق ما يتوقعه الجمهور" .. كيليان مبابي يشكو قبل مواجهة ريال مدريد وبايرن ميونخ الحاسمة
جدول مزدحم
أصبح المهاجم البالغ من العمر 26 عامًا أحدث شخصية بارزة تعرب عن قلقها إزاء جدول المباريات العالمي الذي يزداد ازدحامًا. فمع توسع بطولة كأس العالم، وبطولة أمم أوروبا، وتجديد صيغة دوري أبطال أوروبا، يواجه اللاعبون من الطراز الرفيع الآن ما يصل إلى عشر مباريات إضافية في الموسم مقارنةً بالسنوات السابقة.
وعلى الرغم من فخره الكبير بتمثيل «البلانكوس»، أشار مبابي إلى أن الموهبة وحدها لم تعد كافية للتغلب على الأعباء الجسدية والنفسية التي تفرضها كرة القدم الحديثة.
مبابي يعرب عن امتنانه
في مقابلة ثاقبة مع مجلة GQ إسبانيا، بدأ اللاعب الدولي الفرنسي حديثه بالتعبير عن مدى امتياز المكانة التي يتمتع بها.
قال مبابي: "بالنسبة لي، الأمر أشبه بهدية من الله. أن تتاح لي الفرصة لأعيش شغفي، وألعب أفضل المباريات، وأكون في أفضل نادٍ في العالم. أشعر دائمًا بالامتنان الشديد لوجودي على أرض الملعب، وللاستيقاظ كل صباح لأقوم بما يجعلني سعيدًا. أحب التواجد على أرض الملعب، والشعور بأنني أقف على أفضل أرضية في العالم، في بلد يعد، من الناحية الكروية، أحد أفضل البلدان في العالم".
ثمن جدول الأعمال المزدحم
وأضاف نجم ريال مدريد أنه أعرب عن أسفه لصعوبة الحفاظ على المستوى الرفيع في ظل جدول مباريات مزدحم، قائلاً: «في هذه الأيام، الموهبة وحدها لا تكفي. ما يصنع الفارق هو الاستمرارية. نحن نعيش في عصر الاستهلاك المفرط. لا يمكننا أن نكون دائماً في أفضل حالاتنا ونقدم العرض الذي يتوقعه الجمهور».
مهمة دوري أبطال أوروبا في ميونخ
يتوجه ريال مدريد إلى ملعب أليانز أرينا هذا الأربعاء، وهو يواجه عائقًا صعبًا يتمثل في خسارته 2-1 في مباراة الذهاب أمام بايرن ميونخ في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.
مبابي، الذي سجل 45 هدفاً هذا الموسم، لا يزال غير مؤكد بعد تعرضه لإصابة خطيرة في الوجه خلال تعادل يوم الجمعة 1-1 مع جيرونا. إذا كان لائقاً، سيسعى الفرنسي إلى أن يصبح أول لاعب يسجل 10 أهداف خارج أرضه في موسم أوروبي واحد ويساعد ريال مدريد على تحقيق عودة تاريخية.