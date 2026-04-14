"لا يمكننا دائمًا تحقيق ما يتوقعه الجمهور" .. كيليان مبابي يشكو قبل مواجهة ريال مدريد وبايرن ميونخ الحاسمة

أصبح المهاجم البالغ من العمر 26 عامًا أحدث شخصية بارزة تعرب عن قلقها إزاء جدول المباريات العالمي الذي يزداد ازدحامًا. فمع توسع بطولة كأس العالم، وبطولة أمم أوروبا، وتجديد صيغة دوري أبطال أوروبا، يواجه اللاعبون من الطراز الرفيع الآن ما يصل إلى عشر مباريات إضافية في الموسم مقارنةً بالسنوات السابقة.

وعلى الرغم من فخره الكبير بتمثيل «البلانكوس»، أشار مبابي إلى أن الموهبة وحدها لم تعد كافية للتغلب على الأعباء الجسدية والنفسية التي تفرضها كرة القدم الحديثة.