ريال مدريد، كورتوا: "نحن ضد شابي ألونسو بسبب مقاطع الفيديو؟ لكنني تعاملت مع كونتي..."

سبق أن تحدث تيبو كورتوا عن مدربه السابق كونتي، الذي كان مدربه في تشيلسي. في بودكاست ريو فرديناند، قال: "كان لدي مدربون يصرخون كالمجانين، أحدهم كان كونتي! إنها مسألة شخصية، أما زيدان فكان أكثر هدوءًا، وكذلك أنشيلوتي الذي لم يفقد أعصابه إلا في حالات قليلة، عندما كان يحدث شيء خطير حقًا. مع كونتي، تعلمت الإيطالية لأنه كان يتحدثها كثيرًا في غرفة الملابس".

ثم قال لماركا عن كونتي إنه كان أفضل مدرب من الناحية التكتيكية. "طريقته في رؤية كرة القدم وتعايشها معها هي من مستوى آخر. كنا جميعًا نعرف تمامًا ما يجب أن نفعله على أرض الملعب. التغيير الذي أجريناه في تشيلسي كان يعني أنه لا أحد يستطيع هزيمتنا. كنا آلة لا يمكن لأحد تجاوزها".