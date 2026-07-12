من رماد ريال مدريد إلى مجد المونديال: جود بيلينجهام يرفض السقوط.. وعلى جوزيه مورينيو تعلُّم الدرس وإلا!

لا يوجد في عالم الساحرة المستديرة، سيناريو أكثر إثارة من عودة "بطل مكسور"؛ ليثأر لكبريائه أمام العالم أجمع، في محفل كروي كبير.

الحديث هُنا عن النجم جود بيلينجهام؛ الذي يقدّم بطولة كأس عالم مبهرة في النسخة الحالية "2026"، مع منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم.

بيلينجهام قرر خلع "عباءة الإحباط"، التي ارتداها مع العملاق الإسباني ريال مدريد، في الموسم الرياضي الماضي 2025-2026؛ ليقود منتخب إنجلترا للتأهُل إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

وآخر الليالي المونديالية، التي تألق فيها هذا النجم الإنجليزي الكبير؛ جاءت ضد منتخب النرويج في دور ربع النهائي، حيث سجل هدفين قادا بهما منتخب بلاده للفوز (2-1).

وربما ما يقدمه بيلينجهام في مونديال القارة الأمريكية، يكون بمثابة الرسالة المهمة للبرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني الجديد للعملاق الإسباني ريال مدريد؛ قبل بداية الموسم الرياضي الجديد، في 2026-2027.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد تألُق جود بيلينجهام في بطولة كأس العالم 2026..