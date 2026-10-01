لا تورط نفسك يا ريال مدريد مع فيرجيل فان دايك.. ودينزل دومفريس "المنحوس" يعيد لنا نسخة إنتر الضائعة ضد اليونان

"مشاعر مختلطة" عاشها الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لمنتخب هولندا الأول لكرة القدم؛ وذلك في مواجهة اليونان، ضمن الجولة الثالثة من منافسات "المجموعة الثانية" ببطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

نعم؛ تشافي شاهد منتخب هولندا يتعرض لـ"إذلال كروي" في الشوط الأول من المباراة، أمام منتخب يوناني أكثر من رائع.

وتقدم اليونانيون (2-0) في البداية؛ بواسطة كل من فوتيس إيونيديس وجيورجيوس ماسوراس، في الدقيقتين 23 و45+2.

لكن.. "هولندا تشافي" عادت بقوة في الشوط الثاني؛ وذلك بتحكم كامل في مجريات اللعب مع إدراك التعادل (2-2)، عن طريق فيرجيل فان دايك وتيجاني رايندرز في الدقيقتين 59 و89.

وبهذه النتيجة؛ وصل الهولنديون إلى النقطة الخامسة في "المركز الثاني"، وبفارق نقطتين عن المنتخب اليوناني الأول لكرة القدم "المتصدر".

وهُناك لاعبان من منتخب هولندا الأول لكرة القدم؛ يجب التوقف عندهما بعد مواجهة اليونان مساء الخميس، وهو ما سنستعرضه في السطور التالية..