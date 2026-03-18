لاعب أسطوري وأحدهم كان مستقبل النادي .. فلورنتينو بيريز يبدأ حملة "التطهير" في ريال مدريد و6 نجوم بقائمة الضحايا!

مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بدأ نادي ريال مدريد خطته من أجل إعادة تنشيط صفوفه، بعد المستويات المتخبطة للميرينجي على مدار الموسم الجاري.

الفريق عانى من بعض المشاكل المحلية والأوروبية، ظهرت خلالها أزمات للاعبيه، مما جعل النادي يضطر لوضع خطة للتخلي عن بعض العناصر.

الهدف من تلك الخطة هي توفير الرواتب الضخمة التي يحصل عليها أحدهم، تمهيدًا للتعاقد مع لاعبين آخرين أكثر جودة وإفادة على المدى البعيد.

صحيفة "بيلد" الألمانية ناقشت هذا الأمر، وكشفت عن بعض الأسماء التي تستعد لتوديع ملعب سانتياجو برنابيو في يونيو المقبل.