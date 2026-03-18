علي سمير

لاعب أسطوري وأحدهم كان مستقبل النادي .. فلورنتينو بيريز يبدأ حملة "التطهير" في ريال مدريد و6 نجوم بقائمة الضحايا!

الميرينجي قرر التخلي عن كل هؤلاء

مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بدأ نادي ريال مدريد خطته من أجل إعادة تنشيط صفوفه، بعد المستويات المتخبطة للميرينجي على مدار الموسم الجاري.

الفريق عانى من بعض المشاكل المحلية والأوروبية، ظهرت خلالها أزمات للاعبيه، مما جعل النادي يضطر لوضع خطة للتخلي عن بعض العناصر.

الهدف من تلك الخطة هي توفير الرواتب الضخمة التي يحصل عليها أحدهم، تمهيدًا للتعاقد مع لاعبين آخرين أكثر جودة وإفادة على المدى البعيد.

صحيفة "بيلد" الألمانية ناقشت هذا الأمر، وكشفت عن بعض الأسماء التي تستعد لتوديع ملعب سانتياجو برنابيو في يونيو المقبل.

    انتهاء رحلة ألابا وروديجر

    أي مشجع أو متابع لريال مدريد سيكون من السهل عليه تخمين اسم أول لاعب من هذه القائمة، وهو المدافع النمساوي دافيد ألابا الذي يعيش واحدة من أسوأ فتراته المهنية على الإطلاق.

    إصابات وانخفاض في التأثير والحدة بالملعب، وصاحب الـ33 سنة ينتهي عقده في الصيف بعد سلسلة من الإصابات التي أعاقت رحلته في النادي منذ قدومه من بايرن ميونخ.

    النتيجة الطبيعية هي الرحيل ومغادرة النادي تمامًا، خاصة وأنه لا توجد أي مفاوضات للتوقيع على عقد جديد مع الميرينجي، لأنه لم يفعل أي شيء بارز على مدار آخر موسمين أو 3 مواسم.

    لاعب آخر قد يغادر ريال بعد انتهاء عقده، الوضع يبدو أقل سوءًا، هناك أمل "ضعيف جدًا" في استمراره، بعد عودته للعب كأساسي في المباريات الأخيرة وتسجيله في الفوز على إلتشي 4/1.

    حالة روديجر مختلفة، وكيل أعماله سيجري محادثات مع وكيل أعماله قريبًأ، ولو وافق على التواجد بدور ثانوي في الموسم القادم قد يستمر بعقد قصير الأمد.

    كارباخال والبحث عن بديله

    وعلى جانب آخر هناك داني كارباخال، المدافع الإسباني المخضرم، الذي قد يرحل هو الآخر، بعدما تراجع دوره بشكل واضح مع ريال منذ بداية هذا الموسم، مما دفع النادي لجلب الإنجليزي ترنت أرنولد.

    حتى أرنولد نفسه لم ينجح في الظهور بالمستويات المعروفة عنه مع ليفربول، ولذلك سيكون على ريال البحث عن ظهير أيمن آخر يمكنه توفير الاستمرارية للمدرب القادم في حالة رحيل ألفارو أربيلوا.

    الظهير الأسطوري الذي حصل على 26 لقبًا مع ريال مدريد، جلس كثيرًا على دكة بدلاء ريال في الآونة الأخيرة، والأمر لا يليق بتاريخه رغم تقدمه في العمر.

    حالة كارباخال تتشابه نوعًا ما مع روديجر، ولو تطور مستواه في الأسابيع الأخيرة من الموسم، خاصة مع منافسة ريال على لقب دوري الأبطال بعد تخطي مانشستر سيتي في دور الـ16 من البطولة.

    ويضاف إلى كارباخال أيضًا فران جارسيا، الظهير الأيسر الذي فشل في تقديم أوراق اعتماده منذ ظهوره مع الفريق الأول، وكذلك فيرلان ميندي، الصفقة "الفاشلة" الذي عانى من إصابات أعاقت من تطوره منذ قدومه من ليون.

    نهاية غير سعيدة لكامافينجا

    الأسماء السابقة قد لا تفيد ريال من الناحية المالية، التخلي عنهم يأتي فقط لإفساح الطريق للتعاقد مع ظهيرين أحدهما أيمن الآخر أيسر، بالإضافة إلى لقب دفاع "وهو المكان الأكثر تأثيرًا وتسببًا بالمشاكل لريال في الفترة الأخيرة".

    ولكن هناك إدواردو كامافينجا، لاعب الوسط الفرنسي الذي كان يعتبره البعض كمستقبل لريال مدريد وبلاده، قبل أن يدخل في دوامة من التخبطات جعلته قريبًا من الرحيل.

    ريال مدريد بحاجة إلى لاعب وسط مبدع، وسيتم استخدام كامافينجا لتوفير الأموال اللازمة للقيام بأي صفقة محتملة، وسط أنباء حول اهتمام بآدم وارتون لاعب كريستال بالاس وكيس سميت نجم ألكمار الشاب.

    فكرة بيع كامافينجا لن تكون صعبة، هناك الكثير من المهتمين بالدوري الإنجليزي، وريال أبدى ترحيبه لبيعه في صفقة لا تقل عن 50 مليون يورو، في انخفاض واضح لقيمة اللاعب تزامنًا مع هبوط مستواه.

