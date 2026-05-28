الضربات تتوالى على الميرينجي .. نجم جديد من ريال مدريد يغيب عن كأس العالم

وكان ريال مدريد قد تلقى ضربة موجعة، من قِبل منتخب إسبانيا، حيث أعلن لويس دي لافوينتي، المدير الفني للماتادور، عن القائمة النهائية في كأس العالم، والتي شهدت عدم وجود أي لاعب من ريال مدريد، في سابقة تاريخية، مثل كارباخال ودين هاوسن.

في المقابل، شهدت قائمة إسبانيا، تواجد ثمانية لاعبين من برشلونة، وهم جوان جارسيا، إريك جارسيا، باو كوبارسي، بيدري، جافي، داني أولمو، لامين يامال، فيران توريس.

وبخلاف المفاجأة الإسبانية، فإن رودريجو، قد تأكد غيابه أيضًا عن قائمة البرازيل في كأس العالم، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.