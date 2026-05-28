وفقًا لصحيفة «دياريو إيه إس» وقناة «تي سي سبورتس»، لن يشارك فرانكو ماستانتونو، النجم الشاب في ريال مدريد، في كأس العالم. ورغم حضوره مع المنتخب الأرجنتيني، أبلغه المدرب ليونيل سكالوني بالخبر السيئ: فهو مدرج حاليًا في قائمة البدلاء. يذكر أن إدواردو كامافينغا ودين هويجن، وهما لاعبان في ريال مدريد أيضًا، لم يتم اختيارهما للمشاركة في البطولة.
الضربات تتوالى على الميرينجي .. نجم جديد من ريال مدريد يغيب عن كأس العالم
استبعاد ماتانتونو من كأس العالم
ووفق صحيفة "آس"، فإن فرانكو ماتانتونو، كان معرضًا بالفعل لخطر الاستبعاد من قائمة المنتخب الأرجنتيني المشاركة في كأس العالم، علمًا بأنه كان مدرج في قائمة البدلاء.
وشارك صاحب الـ18 عامًا في المعسكر الذي نُظم في مركز تدريب ليونيل ميسي في بوينس آيرس، بعد موسم أول صعب في مدريد؛ حيث خاض 23 مباراة في الدوري الإسباني، وعلى الرغم من لياقته البدنية الممتازة، إلا أنه يبدو أنه سيكون خارج حسابات المدير الفني ليونيل سكالوني.
نقاش حاد في الأرجنتين
ودار نقاش حاد داخل الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، حول مدى إمكانية ضم اللاعب الشاب على الفور للمنتخب الوطني، فيما تواجد ماتانتونو في قائمة الاحتياطيين، مع إيميليانو بوينديا وماتياس سولي وأجوستين جياي، في انتظار أي انسحاب محتمل للاعبين المصابين.
- AFP
مفاجأة إسبانيا
وكان ريال مدريد قد تلقى ضربة موجعة، من قِبل منتخب إسبانيا، حيث أعلن لويس دي لافوينتي، المدير الفني للماتادور، عن القائمة النهائية في كأس العالم، والتي شهدت عدم وجود أي لاعب من ريال مدريد، في سابقة تاريخية، مثل كارباخال ودين هاوسن.
في المقابل، شهدت قائمة إسبانيا، تواجد ثمانية لاعبين من برشلونة، وهم جوان جارسيا، إريك جارسيا، باو كوبارسي، بيدري، جافي، داني أولمو، لامين يامال، فيران توريس.
وبخلاف المفاجأة الإسبانية، فإن رودريجو، قد تأكد غيابه أيضًا عن قائمة البرازيل في كأس العالم، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.
- Getty Images Sport
ماذا قدم ماتانتونو مع ريال مدريد؟
وفي ظل تعاقب المدربين في ريال مدريد، بين تشابي ألونسو وألفارو أربيلوا، شارك فرانكو ماتانتونو "18 عامًا"، في 35 مباراة بجميع المسابقات، حيث سجل هدفًا في كل من الدوري الإسباني، دوري أبطال أوروبا، كأس ملك إسبانيا.
وذكرت تقارير سابقة بأن ماتانتونو، عانى من آلام في منطقة العانة، خلال شهر نوفمبر الماضي، وكان ضمن قائمة الإصابات التي طاردت عددًا كبيرًا من نجوم الريال على مدار الموسم.
- AFP
الأرجنتين وإسبانيا في كأس العالم
ويترقب عشاق كرة القدم، انطلاق نهائيات كأس العالم 2026، في يونيو، بمشاركة 48 منتخبًا، لأول مرة في تاريخ البطولة، فيما تقام المباراة النهائية على ملعب ميتلايف، في 19 يوليو المُقبل.
ويشارك منتخب الأرجنتين، حامل اللقب، في المجموعة العاشرة، ليواجه الجزائر والنمسا والأردن، بينما تشارك إسبانيا، بطل اليورو، في المجموعة الثامنة، برفقة كاب فيردي والسعودية وأوروجواي.