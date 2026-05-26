شرطان وقائمة لمطالبه في سوق الانتقالات .. مورينيو يرسم "خارطة الطريق" لانتشال ريال مدريد من جحيم الفوضى

أينما تواجد البرتغالي جوزيه مورينيو، تظهر الأنباء حول الصفقات وإنفاق الأموال، وهو أمر طبيعي تزامنًا مع اقترابه من الرحيل عن بنفيكا والعودة مرة أخرى إلى ريال مدريد.

كل شيء تم الاتفاق عليه بين فلورنتينو بيريز والمدرب المخضرم، ولم يتبق سوى انتهاء الانتخابات الرئاسية بالنادي بشكل رسمي، حتى يوقع مورينيو لمدة عامين مع موسم آخر اختياري في حال الاتفاق بين الطرفين.

صحيفة "آس" الإسبانية، قالت إن الأمور معلقة في الوقت الحالي، وقدوم مورينيو سيحدث بعد انتخاب فلورنتينو رئيسًا من جديد، وفي هذا الصدد، بدأ الحديث عن طلباته في سوق الانتقالات الصيفية.

بعد موسمين صفريين، المهمة تبدو ثقيلة، المدرب البرتغالي عليه انتشال ريال مدريد من كبوته، مع إعادة توهجه وإحياء مسيرته من جديد على المستوى الشخصي، بعد عدة تجارب غير ناجحة مع توتنهام وروما وفنربخشه وبنفيكا.

وكما أكدت الصحيفة، فإن مورينيو طلب التعاقد مع قلب دفاع أو قلبين لدعم صفوف فريقه، بالإضافة إلى ظهيرين "أيمن وأيسر"، ولاعبي خط وسط أحدهما صاحب طبيعة دفاعية، والآخر مبدع يمكنه المشاركة الفعالة في الهجوم.

وإليكم أهم الخيارات التي قررنا اقتراحها في حالة تلبية طلبات البرتغالي!