سيناريو "الستة الفاضحة" يتكرر: ريال مدريد يحترق من "رجال وسيدات" برشلونة.. وموسم جوارديولا التاريخي يطبخ على نار هادئة

لم تكن مجرد مباراة كرة قدم، بل "فلاش باك" كروي صاعق؛ أعاد للأذهان ليلة ستبقى خالدة في وجدان الكتلان، ومؤلمة في ذاكرة المدريديين.
الحديث هُنا عن مباراة العملاق الكتالوني برشلونة ضد فريق العاصمة الإسبانية ريال مدريد، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.
سيدات برشلونة اكتسحن ريال مدريد، بستة أهداف مقابل اثنين؛ وذلك على أرضية ميدان "ملعب ألفريدو دي ستيفانو"، في العاصمة الإسبانية.
وبهذه النتيجة.. وضع فريق سيدات برشلونة القدمين تقريبًا، في دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا؛ قبل لقاء الإياب المقرر يوم الخميس القادم، على أرضية ميدان "سبوتيفاي كامب نو".
ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ السيناريو السعيد الذي أعادته هذه المباراة لأذهان جماهير برشلونة، والآخر المؤلم لعشاق الميرينجي..