ويواجه الشاب، الذي كان أمامه مستقبل واعد في البرنابيو، الآن إجراءات تأديبية داخلية صارمة إلى جانب إدانته القانونية.
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مخالفته بالغة الخطورة .. ريال مدريد يفتح ملفًا تأديبيًا ضد راؤول أسينسيو
الإجراءات التأديبية في ملعب البرنابيو
فتح نادي ريال مدريد رسمياً ملفاً تأديبياً استثنائياً ضد أسينسيو في أعقاب المشاكل القانونية التي واجهها مؤخراً والمتعلقة بحادثة قيادة تحت تأثير الكحول. فقد تم إيقاف المدافع عند نقطة تفتيش للكشف عن الكحول في الساعة 6:30 صباحاً يوم 16 أغسطس في جنوب جران كناريا أثناء قيادته تحت تأثير الكحول، وهو الموقف الذي أجبر إدارة النادي على اتخاذ إجراءات عاجلة.
ووفقًا للصحفي ميلتشور رويز، فقد بدأ ريال مدريد بالفعل إجراءات تأديبية ضد اللاعب، مما يشير إلى أن سلوكه لن يمر مرور الكرام لدى الإدارة في فالديبيباس.
وقد انكشفت هذه الحادثة يوم الأربعاء الماضي، مما دفع النادي إلى التحرك بسرعة لحماية صورته العامة والحفاظ على معاييره الداخلية. وقد جاءت نتيجة اختبار التنفس إيجابية في كل من الاختبار الأولي والثانوي، وتشير التقارير إلى أن قراءته كانت أعلى بكثير من الحد المسموح به. وتم استدعاؤه لاحقًا إلى محاكمة سريعة، حيث حُكم عليه بغرامة قدرها 14,400 يورو بمعدل 120 يورو في اليوم لمدة أربعة أشهر، إلى جانب تعليق رخصة قيادته لمدة ثمانية أشهر.
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تلوح في الأفق غرامات باهظة وإمكانية فرض عقوبات الإيقاف
تحدد الاتفاقية الجماعية المبرمة بين الدوري الإسباني (لا ليجا) واتحاد لاعبي كرة القدم الإسبان (AFE) نطاق العقوبات التي قد يواجهها أسينسيو. وبموجب هذه المبادئ التوجيهية، يمكن تصنيف تصرفات المدافع على أنها مخالفة خطيرة أو مخالفة بالغة الخطورة، وكلاهما ينطوي على عقوبات جسيمة.
وإذا اعتبر النادي أن الحادثة تمثل مخالفة خطيرة، فقد يتعرض أسينسيو إلى حجب راتبه لمدة تتراوح بين يومين وعشرة أيام. أما إذا صنف ريال مدريد الحادثة على أنها خرق جسيم للعقد، فستتصاعد العقوبة بشكل كبير لتعكس خطورة الموقف. وفي هذه الحالة، قد يستمر الحجب لمدة تتراوح بين أحد عشر يومًا وثلاثين يومًا، في حين قد تصل الغرامات إلى 25% من أول 100,000 يورو من راتبه الشهري.
تراجع مكانة خريجي الأكاديمية
كان أسينسيو يُعتبر في يوم من الأيام وجه أكاديمية ريال مدريد عندما انطلق في صفوف الفريق الأول، لكن مسيرته توقفت بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة. فقد شهد أداء المدافع تراجعًا كبيرًا على أرض الملعب، ولم يعد حتى الخيار الرابع في مركز قلب الدفاع في الوقت الحالي.
ولا تؤدي هذه الفضيحة الأخيرة سوى إلى زيادة عزل اللاعب الذي أصبح بالفعل في مأزق مع النادي بعد رفضه الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية، وهو قرار يُقال إنه أعاق النادي عن السعي وراء صفقات جديدة.
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تتفاقم مشاكل أسينسيو خارج الملعب
يُعد توقيت هذا الحادث ضارًّا بشكل خاص للاعب الإسباني، حيث إنه يعزز الانطباع بعدم الاحترافية في فترة حاسمة من مسيرته المهنية. وبالإضافة إلى تهمة القيادة تحت تأثير الكحول، يواجه اللاعب أيضًا تعقيدات قانونية أخرى ظلت تلقي بظلالها على مستقبله منذ فترة.
وقد أشارت التقارير إلى أنه لا يزال يواجه عقوبة السجن لمدة عامين في قضية منفصلة تتعلق بانتهاك الخصوصية والتوزيع المزعوم لمقطع فيديو خاص يظهر فيه قاصر. وقد أدى تراكم هذه المشاكل خارج الملعب إلى جعل وضعه في النادي في حالة من عدم اليقين التام.
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