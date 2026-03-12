كابوس ديمبيلي يهدد فينيسيوس .. "قميص صلاح" يشهد على ريمونتادا تداهم ريال مدريد أمام مانشستر سيتي و"الرابع سجله أوريجي"!

نعم لم يتوقع أكثر المتفائلين من عشاق ريال مدريد ما حدث أمس، الأربعاء، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي، ولم يتخيل أحد أن الأمور كانت ستنتهي بهذا الشكل، ولكن هذا لا يعني أن القمة حُسمت وانتهت!

ريال الذي يعيش أسوأ ظروف ممكنة لأي فريق نجح في الفوز بثلاثية نظيفة على سيتي، في قمة تألق فيها الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي وتكفل بتسجيل جميع أهداف فريقه.

هذا الانتصار جاء وسط الحالة المظلمة التي يعيشها الفريق هذا الموسم، إصابات بالجملة أبرزها لكيليان مبابي ورودريجو، وخروج تشابي ألونسو وقدوم غير مقنع لألفارو أربيلوا بدلًا منه، وغيرها من المشاكل الأخرى.

ومع ذلك، كان هناك فينيسيوس جونيور، الجناح البرازيلي الذي رفض إطلاق رصاصة الرحمة على الخصم الإنجليزي، وقرر منحه ولو 5% من الأمل في العودة، بمشهد يذكرنا كثيرًا بما حدث لغريمه برشلونة أمام ليفربول!