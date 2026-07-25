بعد تحرك ريال مدريد نحو ديوماندي .. عودة فرضية رجوع براهيم دياز إلى إيطاليا

يُظهر ريال مدريد نشاطًا هائلاً في سوق الانتقالات بعد عودة جوزيه مورينيو إلى مقعد المدرب.
وكأن انضمام دينزل دومفريس وإبراهيما كوناتي ومارك كوكوريلا وبرناردو سيلفا لم يكن كافيًا، يثبت النادي الإسباني نشاطه الكبير أيضًا خلال الساعات الأخيرة
. وفي الوقت الذي تستمر فيه المفاوضات خلف الكواليس مع مانشستر سيتي لإعادة لاعب الوسط بطل العالم رودري إلى وطنه – والذي أرسل بالفعل إشارات إيجابية في هذا الصدد – يقتحم «البلانكوس» المشهد فجأة من أجل يان ديوماندي، الجناح الهجومي المولود عام 2006 الذي يلعب في صفوف لايبزيج ومنتخب كوت ديفوار.