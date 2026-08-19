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Yosua Arya و علي سمير

ترجمه

"لم يكلفوا أنفسهم 45 دقيقة لمشاهدته" .. قصة غريبة منعت انتقال ديوماندي للدوري الأمريكي

يان ديوماندي
ريال مدريد
الدوري الإسباني
أورلاندو سيتي
الدوري الأمريكي

انطلاقة مبهرة وغير متوقعة للنجم الإيفواري جلبته إلى ريال مدريد

أتم ريال مدريد رسميًا صفقة التعاقد مع الجناح يان ديوماندي البالغ من العمر 19 عامًا قادمًا من آر بي لايبزيج مقابل مبلغ مبدئي قدره 125 مليون يورو.

وتُتوّج هذه الصفقة الضخمة صعودًا مذهلاً استمر لعامين للاعب المنتخب الإيفواري، الذي كان قد رُفض بشكل لافت من قِبل عدة أندية في الدوري الأمريكي وأندية أوروبية عندما كان مراهقًا.

  • ريال مدريد يحسم صفقة ديوماندي

    حسم ريال مدريد الصراع من أجل ضم ديوماندي، بعدما تصدى لمنافسة شرسة من باريس سان جيرمان وليفربول.

    وينضم اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً إلى صفوف الفريق في ملعب سانتياجو برنابيو مقابل 125 مليون يورو، إضافة إلى 15 مليون يورو أخرى كإضافات محتملة.

    ووقّع الدولي الإيفواري على عقد طويل الأمد يمتد حتى صيف عام 2033. ويمثل ذلك صعوداً مذهلاً للاعب لم يكن قبل عامين فقط سوى مراهق مغمور يكافح للعثور على فريق مستعد للمجازفة برهانه على إمكانياته التي لا يمكن التشكيك فيها.

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  • YAN DIOMANDE RB LEIPZIG Getty Images

    كان قريبًا من الدوري الأمريكي

    في سن الخامسة عشرة، سافر ديوماندي وحده إلى فلوريدا للانضمام إلى أكاديمية DME. وعلى الرغم من أنه لم يكن يتحدث الإنجليزية، فقد تأقلم بسرعة وقاد فريق AS Frenzi شبه المحترف التابع للأكاديمية إلى لقب دوري UPSL عام 2023، ووقتها أتيحت فرصة لنادي أورلاندو سيتي الذي يلعب حاليًا بالدوري الامريكي، ولكنه أهدرها بطريقة مثيرة للسخرية.

    وكشف المدرب السابق تود إيسون في تصريحات لـFourFourTwo: «أعتقد أنه أفلت بالفعل من عيونهم. كنت قد قلت لبعض ممثلي نادي أورلاندو سيتي: (مرحبًا، لديّ فتى قادم يبدو مميزًا للغاية، وأودّ أن يأتي ويتدرّب مع الفريق الرديف). لكنهم استمروا في المماطلة والتأجيل.

    «لقد شعرت بخيبة أمل كبيرة لأن أورلاندو سيتي لم يكلّف نفسه عناء قطع مسافة 45 دقيقة لمشاهدته، أو على الأقل ضمّه إلى المعسكر. أعتقد بالفعل أن أندية الدوري الأمريكي ربما أضاعت الكثير من المواهب المحلية التي ظهرت، لكن كل فريق يختلف قليلًا عن الآخر، لذا لا يمكنك أن تعمّم الحديث على الجميع. أورلاندو سيتي هو النادي الذي أصابني بخيبة أمل حقيقية: لم يكن بوسعهم بذل القليل من الجهد لمشاهدة هذا الفتى وهو يلعب، وها هم الآن قد فوّتوا الفرصة.»

  • صعود صاروخي في كرة القدم الأوروبية

    بعد أن قوبل بالرفض من أورلاندو سيتي وتشيلسي ورينجرز، عاد ديوماندي إلى أبيدجان عقب انتهاء صلاحية تأشيرته الطلابية. وجاءت انطلاقته الاحترافية أخيرًا عندما ضمّه نادي ليجانيس الإسباني في أواخر عام 2024.

    وبعد عشر مباريات احترافية فقط، تعاقد معه لايبزيج مقابل مبلغ ذُكر أنه 20 مليون يورو. وسرعان ما فرض ديوماندي نفسه في الدوري الألماني، إذ توّج بجائزة أفضل لاعب صاعد في الموسم وقاد الفريق لاحتلال المركز الثالث.

    كما نقل مستواه مع النادي إلى الساحة الدولية، حيث تألق مع كوت ديفوار في كأس الأمم الإفريقية وساعد بلاده على بلوغ مباراة تاريخية في الأدوار الإقصائية بكأس العالم.

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    حقبة جديدة في البرنابيو

    سيختبر ديوماندي الآن قدراته على أعلى مستويات كرة القدم الأوروبية، إذ من المقرر أن يشكّل رباعياً هجومياً مدمّراً إلى جانب كيليان مبابي وجود بيلينجهام وفينيسيوس جونيور، فيما يسعى ريال مدريد إلى تحقيق مزيد من الأمجاد في دوري أبطال أوروبا.

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