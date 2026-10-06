خطوة مفاجئة .. داني كارباخال يرفض إيطاليا ويقترب من التوقيع لفريق جديد

تأتي الصفقة المحتملة في توقيت غريب بالنسبة لخيتافي الذي يضم بالفعل ظهيرين أيمنين في صفوفه. فالمعار من أستون فيلا، أندريس جارسيا، يقضي حالياً فترة إعارة تمتد موسماً كاملاً تحت قيادة بوردالاس.
في الوقت نفسه، يغيب كيكو فيمينيا منذ مطلع سبتمبر بسبب تمزق في العضلة الخلفية بساقه اليسرى. وقد ترك غياب فيمينيا النادي يفتقر إلى الخيارات الأساسية على الجهة اليمنى من الدفاع.
ومع ذلك، يبقى سجل كارباخال مع الإصابات عاملاً يستدعي الاعتبار. فقد تعرض المخضرم البالغ من العمر 34 عاماً لعدة انتكاسات بدنية على مدار مسيرته، ما يجعل إجراء فحص طبي دقيق جزءاً حاسماً من الصفقة.