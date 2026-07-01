"ريال مدريد لن يفلت من العقاب" .. جوان لابورتا يؤكد وقوف يويفا بجانب برشلونة في قضية نيجريرا

وفي كلمة ألقاها عقب تنصيبه رئيسًا لنادي برشلونة، اغتنم لابورتا الفرصة للتطرق إلى التوتر المستمر مع ريال مدريد. ويأتي هذا التصعيد الأخير في أعقاب قيام بيريز بتقديم ملف ضخم إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بشأن فضيحة التحكيم المتعلقة بنيجريرا، بهدف فرض عقوبات شديدة على النادي الكتالوني.

ووفقًا لصحيفة «موندو ديبورتيفو»، لم يبدِ لابورتا أي انزعاج من هذا التهديد، ووصف هذه الخطوة بأنها محاولة يائسة لتشتيت الانتباه.

وفي حديثه إلى وسائل الإعلام في ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، صرح لابورتا بثقة قائلاً: "لن يفلتوا من العقاب. نحن نعرف موقف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) من هذه القضية، وبشأن كل ما يتعلق بها، ولن يفلتوا من العقاب. إنها مجرد نوبة غضب أخرى منهم، في محاولة لإطالة أمد هذه القضية لتبرير إجراءات لا معنى لها ولن تكلل بالنجاح".