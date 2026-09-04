تنظيف الفريق وضربة "مزدوجة" لريال مدريد!.. إلى جمهور برشلونة "لا تجعلوا صدمة خوليان ألفاريز تنسيكم مكاسبكم"

عندما يتم ذكر اسم العملاق الكتالوني برشلونة؛ فنحن نتحدث هُنا عن واحد من أهم الكيانات الرياضية في العالم، بل وأكثرها شهرة وشعبية.

لذا.. فإن كل صفقة يتم حسمها، وكل قرار رياضي أو اقتصادي يُتخذ، يحظى باهتمامٍ عالمي كبير؛ وسط انقسام جماهيري وإعلامي، بين مؤيد ومعارض.

ولنا في صيف العام الحالي خير دليل؛ فالبعض أشاد بميركاتو برشلونة ووصفه بـ"الممتاز"، وآخرون اعتبروه "سيئًا" بسبب عدم تحقيق الأهداف الرئيسية.

الأهداف الرئيسية المقصودة هُنا، والتي لم يتم التعاقد معها؛ هي قلب الدفاع "الأيسر"، والمهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز.

بل أن قطاع جماهيري وإعلامي، أخذ يردد أن مسؤولي برشلونة "فشلوا"؛ لعدم إدارة ملف التعاقد مع ألفاريز من نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، بشكلٍ جيد.

وبالفعل.. من حق الجماهير والإعلام البرشلوني أن يحزن، بسبب "فشل" أهم صفقة في الميركاتو؛ لكن يجب أن لا يجعلوا ذلك ينسيهم المكاسب الكبيرة التي حققها ناديهم، في صيف العام الحالي.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز المكاسب "الرياضية، الاقتصادية والقضائية" التي حققها برشلونة، في الصيف الحالي..