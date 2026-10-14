بعدًا جديدًا للحرب النفسية بين ريال مدريد وبرشلونة .. جوزيه مورينيو يهاجم الدوري الإسباني بسبب قضية نيجريرا ويشيد بإيطاليا

لم يكن مورينيو أبدًا من النوع الذي يتجنب الجدل، وقد أحدثت تعليقاته الأخيرة ضجة كبيرة في عالم كرة القدم. وفي حديثه قبل مباراة حاسمة في دوري أبطال أوروبا على ملعب «ستاديو أوليمبيكو»، توقف المدرب البرتغالي لحظة للتفكير في الاختلافات بين الطريقة التي تتعامل بها إيطاليا وإسبانيا مع فضائح الفساد الكبرى. وأعرب المدرب السابق لإنتر وروما عن إعجابه بالطريقة التي تعاملت بها السلطات الإيطالية مع التحقيق في تلاعب نتائج المباريات عام 2006، والذي غيّر مشهد الدوري الإيطالي.

وقال مورينيو لموقع«أمازون برايم»، وفقًا لما نقلته «فوتبول إيطاليا»: "سأقول لكم شيئًا واحدًا فقط. تهانينا لإيطاليا. أتعلمون لماذا؟ لأنها البلد الوحيد الذي كانت فيه قضية كالتشيو بولي هي كالتشيو بولي حقًّا. البلد الوحيد. أما ما حدث في إسبانيا، فالجميع يعرف ما حدث، ومع ذلك، لا يزال المرء يشعر بالقلق. حتى الآن، لم يحدث شيء، لم يحدث شيء".