قبل ساعات من كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد، اجتاحت السخرية مواقع التواصل الاجتماعي على إثر الخطوة التي اتخذها جوان لابورتا؛ رئيس البرسا، بشأن المدعوين للحضور بكامب نو.
"أبطال الملاكمة جاءوا للفصل بين لاعبي ريال مدريد" .. خطوة برشلونة تثير سخرية واسعة قبل الكلاسيكو
الليلة .. كلاسيكو الأرض
يحل ريال مدريد بقيادة مدربه ألفارو أربيلوا، في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الأحد – بتوقيت مكة المكرمة – ضيفًا على برشلونة بقيادة هانزي فليك، على استاد كامب نو، ضمن الجولة الـ35 من الدوري الإسباني.
الكلاسيكو قد يكون موعدًا لإعلان حسم البرسا للقب الدوري 2025-2026، إذ يتصدر الترتيب حاليًا برصيد 88 نقطة متفوقًا بفارق 11 نقطة على الميرينجي؛ صاحب الوصافة بـ77 نقطة، مع بقاء أربع جولات فقط على نهاية الموسم.
من دعى لابورتا للحضور بكامب نو؟
جوان لابورتا؛ رئيس النادي الكتالوني، قام بدعوة خافيير تيباس؛ رئيس رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا"، لحضور الكلاسيكو، بجانب رافائيل لوزان؛ رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم.
بجانب هذا الثنائي، دعى لابورتا كذلك الساحر الإسباني والمخادع البصري أنطونيو دياز "ماجو بوب"، ونجمة البوب الأمريكية أوليفيا رودريجو كونها مشاركة في حملة رعاية شركة "سبوتيفاي" لبرشلونة.
لكن المشكلة لم تكن في هذا الرباعي، إنما في ثنائي الملاكمة، الذي وجه له جوان لابورتا الدعوة، فبحسب صحيفة "Carrusel Deportivo" فإن ماوريسيو سليمان؛ رئيس المجلس العالمي للملاكمة، وساندرو مارتن؛ بطل أوروبا في الملاكمة، تلقيا دعوة من رئيس برشلونة لحضور كلاسيكو الأرض الليلة، على استاد كامب نو.
الربط بين تصرف لابورتا والأحداث الساخنة في مدريد
الجمهور قام بالربط بين دعوة لابورتا لثنائي الملاكمة ماوريسيو سليمان وساندرو مارتن، وبين الأحداث الأخيرة التي تشهدها غرف خلع الملابس بريال مدريد، من اعتداءات واشتباكات بالأيدي بين اللاعبين..
آخر تلك الأحداث وأكثرها إثارة، هو الاشتباك الذي وقع بين الثنائي فيديريكو فالفيردي وأوريلين تشواميني، والذي أسفر عن نقل الأول للمستشفى الأسبوع الماضي، على إثر تعرضه لجرح في الرأس.
تلك الإصابة ستغيب فالفيردي عن كلاسيكو الليلة، فيما سيكون تشواميني حاضرًا بشكل طبيعي، رغم الإجراءات التأديبية التي اتخذها النادي الملكي ضد الثنائي، على إثر تلك الواقعة.
بخلاف هذا الاشتباك، فقد تحدثت تقارير أخرى كذلك عن تعرض ألفارو كاريراس للصفع على يد زميله أنطونيو روديجر، ناهيك عن العلاقة السيئة بين عدد من اللاعبين في الغرف المغلقة ككيليان مبابي وفينيسيوس جونيور.
ماذا قال الجمهور؟
عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، تفاعل الجمهور بقوة مع دعوة ثنائي الملاكمة للكلاسيكو، حيث كتب أحدهم: "لقد أحضروا ساندرو في حال احتاجوا للفصل بين لاعبي ريال مدريد باللكم على الوجه".
وأضاف آخر: "جاءوا ككشافة لتشواميني؟"، في إشارة لمزاعم ضربة لفالفيردي ودعوة الجمهور له للتوجه للملاكمة، رغم أن الأخير نفى أن يكون الأول اعتدى عليه بالضرب، بل أكد اصطدامه في الطاولة خلال النقاش بينهما.
وتابع مشجع ثالث: "هل سينزلون لغرف تبديل ملابس ريال مدريد ليعطونهم بعض النصائح حول كيفية الضرب؟".