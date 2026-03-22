ريال مدريد وبرشلونة يعاينان الأضرار .. أنسو فاتي اختار طريق إندريك "السيئ" رغم إعادة البرازيلي أمجاد أسطورة ليون أمام موناكو بعد 17 عامًا!

بعد شهرين ونصف تقريبًا، لقن موناكو خصمه ليون من نفس الكأس المر، حيث أسقطه مهزومًا على أرضه اليوم الأحد، بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ27 من الدوري الفرنسي (2025-2026).

أصحاب الأرض تقدموا أولًا بهدف بافيل شولتس في الدقيقة 42، لكن الضيوف خطفوا الفوز بثنائية ماجنيس أكليوش وفلوريان بالوجون "ضربة جزاء" في الدقيقتين 62 و72.

هذا الانتصار كان بمثابة الثأر لموناكو، بعدما هزمه ليون على أرضه في مطلع يناير الماضي بنتيجة 3-1، ضمن الجولة الـ17 من الدوري الفرنسي.

ومعه تجمد رصيد ليون عند النقطة الـ47 في المركز الرابع بجدول الترتيب، فيما ارتفع رصيد موناكو للنقطة الـ46 في المركز الخامس.

لكن بعيدًا عن حالة الفريقين ككل، دعونا في السطور التالية نركز الحديث عن البرازيلي إندريك؛ نجم ليون المعار من ريال مدريد، والذي شارك أساسيًا في المباراة، ومنافسه الإسباني أنسو فاتي؛ لاعب موناكو المعار من برشلونة، والذي نزل كبديل..



