ريال مدريد يمتلك لاعبًا بـ"جينات برشلونية": أردا جولر يكرر لعبة ميسي الأيقونية.. ورومانيا تفشل في خطة "القط والفأر" ضده

على مدار 24 سنة كاملة، ساد صمت رهيب في الملاعب التركية؛ وذلك بسبب غياب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، عن بطولة كأس العالم.

هذا الصمت يبدو أنه اقترب من النهاية، بفضل "لمسة سحرية" من لاعب صغير يبلغ من العمر 21 سنة فقط؛ وهو التركي أردا جولر، نجم العملاق الإسباني ريال مدريد.

جولر قاد منتخب تركيا للفوز (1-0) على نظيره الروماني، ضمن منافسات نصف نهائي "المسار الثالث"، من الملحق المؤهل إلى بطولة كأس العالم 2026.

وبهذه النتيجة.. تأهل الأتراك لمواجهة الفائز من مباراة سلوفاكيا وكوسوفو، في نهائي "المسار الثالث" من الملحق؛ والذي سيصعد بصاحبه إلى المونديال رسميًا.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ وذلك بعد ظهور جولر في مباراة تركيا ورومانيا، مساء اليوم الخميس..