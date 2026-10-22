فالفيردي والمركز الذي يكرهه .. خطة من مورينيو لإسقاط برشلونة واعتراف صريح بنهاية أرنولد وصفقته الفاشلة!

بعد هزيمة برشلونة ضد باريس سان جيرمان، وانتصار ريال مدريد على لايبزيج في دوري أبطال أوروبا، لا شك أن كل الأنظار تتجه الآن نحو كلاسيكو الأحد القادم بين العملاقين الإسبانيين.

ملعب كامب نو، معقل الفريق الكتالوني، سيستضيف هذه القمة المنتظرة التي ستكون بمثابة "مفترق الطرق" الذي يحدد كيف ستسير المنافسة على لقب الليجا في الأسابيع القادمة، لذلك كل طرف يحرص على الاستعداد بأفضل شكل ممكن.





برشلونة يحتل الصدارة بـ27 نقطة بعد 9 جولات، مقابل 22 لأتلتيكو مدريد و21 لريال، إذن الهزيمة تعني أن جوزيه مورينيو أصبح يسير تدريجيًا نحو خسارة الدوري في فترته الثانية مع الميرينجي.

وهو الأمر الذي يُحتم على البرتغالي أن يلعب بصورة غير تقليدية، ويفكر خارج الصندوق لإيجاد حلول مبتكرة للتصدي إلى هجوم برشلونة الكاسح، فهل شاهدنا نبذة عن ذلك في مباراة الأمس ضد لايبزيج؟