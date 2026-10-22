فالفيردي والمركز الذي يكرهه .. خطة من مورينيو لإسقاط برشلونة واعتراف صريح بنهاية أرنولد وصفقته الفاشلة!

بالنظر إلى فريق برشلونة الحالي، سنجد أن الخطورة الأكبر ستأتي من ناحية الجناح الأيمن، والحديث هنا عن الساحر لامين يامال، الذي يأتي بالحلول من أي مكان وفي أي موعد للفريق الكتالوني، وتعطيله يعني التقليل بشكل هائل من خطورة المنافس.
هناك أيضًا رافينيا .. الجناح البرازيلي الذي تحول إلى مهاجم هذا الموسم، وأبهر الجميع بإسهاماته الخيالية وشخصيته بتسجيل 14 هدفًا وصناعة 3 في 10 مباريات فقط حتى الآن، ويعيش واحدة من أفضل انطلاقاته في مسيرته الكروية.
يامال يظل هو المحرك الرئيسي لكل شيء خطير يحدث من جانب برشلونة، ونحن لسنا بحاجة للحديث كثيرًا عن مهارته وقدراته الفنية الخارقة، يمكنك فقط الرجوع للقطاته من أي مباراة هذا الموسم لتوضيح القصة.
وهنا يظهر السؤال عن ما إذا كان دخول فالفيردي كظهير أيمن، يأتي تحضيرًا لإيقاف هجوم برشلونة، باعتبار الكلاسيكو أهم بكثير من لقاء لايبزيج الذي كان في الفوز فيه أمر شبه مضمون في ظل الانتقاضة الحالية.
فالفيردي سيلعب على أنتوني جوردون، الجناح الأيسر للفريق الكتالوني، والحلقة الأقل قوة في الفريق، مما يثير التساؤلات حول السبب الحقيقي وراء الدفع بالأورجوياني في هذا المكان، لأنه لن يواجه يامال كثيرًا، مقارنة بإمكانية مساهمته في عزل الجناح الشاب في حالة تواجده في وسط الملعب، ومنع الكرة من الوصول إليه في مناطق خطيرة.
ولذلك .. يبدو الاحتمال الأقرب هو أن مورينيو يعرف قدرات أرنولد ودومفريس جيدًا ويدرك أن كل منهما سيسمح لرافينيا وجوردون وغيرهما اختراق دفاعه، وقرر رفع شعار "الدفاع أولًا قبل أي شيء" في الكلاسيكو، ويريد الاعتماد على المنظومة والمراهنة عليها من خلال خط دفاع صلب ومترابط بغض النظر عن مكان تواجد يامال.
دومفريس سبق له أن تألق كثيرًا ضد برشلونة مع إنتر في دوري أبطال أوروبا، وهو أمر قد يغري مورينيو كثيرً لاستغلال نقطة الضعف المتواجدة في مركز الظهير الأيسر للفريق الكتالوني، والتي ظهرت بوضوح ضد باريس سان جيرمان بوجود البرتغالي جواو كانسيلو.
ولكن البرتغالي سيكون حذرًا، عدم استقبال الأهداف سيكون أكثر أهمية من التسجيل، لأنه لو فُتح الباب أمام برشلونة قد تنتهي المباراة بنتيجة كارثية.
وقد نرى من هذا المنطلق الرباعي الدفاعي يتكون من : فيديريكو فالفيردي - إبراهيما كوناتي - دين هاوسن - مارك كوكوريلا!
ويبدو حاليًا أن هذه المنظومة هي الأكثر أمانًا بالنسبة للبرتغالي، الذي ستكون أمامه مهمة ثقيلة لإنقاذ موسمه، في مواجهة سيكون آخر ما يحتاجه فيها هي الأخطاء الدفاعية من الثنائي المتخبط أرنولد ودومفريس.