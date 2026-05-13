أفاد الصحفي راؤول فاريلا من راديو ماركا بأن ريال مدريد قد حدد المدرب السابق في الدوري الألماني بيليجرينو ماتارازو كخيار بديل لـ"المدرب الخاص" في حال فشل انتقال البرتغالي إلى مدريد.
مدرب مفاجئ .. ريال مدريد يحدد بديل من داخل الدوري الإسباني لخلافة أربيلوا حال فشل التعاقد مع مورينيو
ووفقًا للتقرير، يدرس فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، عدة مرشحين لخلافة ألفارو أربيلوا. ويُقال إن أسلوب ماتارازو الأساسي والحديث للغاية في التعامل مع اللعبة يحظى بتقدير كبير في البرنابيو، مما يجعله شخصية محبوبة بين صفوف «البلانكوس».
ومع ذلك، يؤكد التقرير أيضًا أن انتقال الأمريكي البالغ من العمر 48 عامًا إلى ريال مدريد أمر غير مرجح. في مدريد، لا يزال هناك دعم قوي لمورينيو كمدرب جديد؛ وفقًا لخبير الانتقالات البلجيكي ساشا تافوليري، فإن الصفقة قد تمت بالفعل.
وقد يصدر النادي إعلانًا رسميًا في وقت مبكر من الأسبوع المقبل. ويحتوي عقد مورينيو، الملقب بـ"الاستثنائي"، مع بنفيكا، الذي يستمر حتى عام 2027، على بند يتيح له إنهاء العقد مقابل 3 ملايين يورو.
- (C)Getty Images
رفع ماتارازو كأس الملك مع ريال سوسييداد
انضم ماتارازو، الذي يمتد عقده مع ريال سوسييداد حتى عام 2027، إلى النادي الباسكي في نهاية ديسمبر 2025. وسرعان ما نجح المدرب السابق لفريقَي شتوتجارت وهوفنهايم في تغيير مسار الفريق، حيث قاده للعودة إلى المراكز المتقدمة في الدوري الإسباني وتحقيق المجد في كأس الملك.
ونتيجة لذلك، ضمن النادي بالفعل مكانًا في الدوري الأوروبي الموسم المقبل، على الرغم من أنه يحتل حاليًا المركز الثامن في الدوري الإسباني.