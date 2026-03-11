Goal.com
ريال مدريد بحاجة إلى بذل قصارى جهده للتعاقد مع رودري هذا الصيف وحل مشكلة خط الوسط بشكل نهائي

من الناحية الموضوعية، لا يمر ريال مدريد بموسم سيئ للغاية. فهو يتأخر بأربع نقاط عن برشلونة المتصدر للدوري الإسباني - وهي فارق ليس مستحيلاً - ويشارك في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على الرغم من جدول مباريات صعب في مرحلة المجموعات. نعم، لقد أقالوا المدرب تشابي ألونسو ويواجهون حالة من عدم اليقين في مقاعد البدلاء، لكن النجاح ليس بعيداً عن الـ"لوس بلانكوس" في موسم 2025-26.

ومع ذلك، فإن الإغراء يكمن في البحث عن أشخاص يمكن إلقاء اللوم عليهم إذا لم يفز ريال مدريد كل أسبوع. سواء كان ذلك كيليان مبابي الذي يتهمه البعض بالاستحواذ على الكرة وتضخيم الإحصائيات، أو فينيسيوس جونيور الذي يفتقر إلى الحسم، أو ألفارو أربيلوا الذي يفتقر إلى الأفكار التكتيكية، أو الجانب الأيمن من الدفاع الذي يفتقر إلى القوة، فكلهم يحملون بعض الحقيقة.

لكن لا شيء يفسر الفجوة الأعمق والأكثر وضوحًا في فريق ريال مدريد. في الواقع، على الرغم من كل التناقضات الهجومية والأخطاء الدفاعية، هناك حقيقة واحدة باقية: ريال مدريد لا يمتلك لاعب وسط متميز حقًا.

لسنوات، اعتمد لوس بلانكوس على وجود لاعب وسط محوري لتسوية الأمور. في الآونة الأخيرة، استمتعوا بوجود لاعبين اثنين هما توني كروس ولوكا مودريتش - وربما حتى ثلاثة، في بعض الأحيان، اعتمادًا على رأيك في كاسيميرو. لكن في الموسمين الماضيين، كان الفريق يعاني من نقص كبير في وسط الملعب.

الحلول ليست سهلة. من المؤكد أنه يمكن تطوير لاعبين من الطراز العالمي، ولكن في نادٍ لا يمنح لاعبيه الوقت الكافي للتطور - خاصة عندما تكون الألقاب على المحك - فإن الطريقة الافتراضية بسيطة: حل المشكلة بالمال.

وحتى في هذه الحالة، لا ينمو لاعبو الوسط من الطراز العالمي على الأشجار. لكن يصادف أن عقد رودري مع مانشستر سيتي على وشك الانتهاء، ويبدو أن ريال مدريد مهتم به. بدأت التقارير تتناقل مرة أخرى أن العملاق الإسباني مهتم بالتعاقد مع الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024. هناك بالتأكيد فراغ في خط وسط ريال مدريد، وسواء كان ذلك هذا الصيف أو الصيف المقبل، فإنهم بحاجة إلى الاستثمار في أفضل لاعب وسط متعدد المواهب في العالم.

    مثقل بالمسؤولية

    حالياً، يجد ريال مدريد نفسه مكشوفاً للغاية عندما لا يكون في حوزته الكرة، كما أنه لا يكون فعالاً بشكل خاص عندما تكون الكرة في حوزته. كانت فرقه القديمة، عندما كانت في أفضل حالاتها، مهيمنة في كلا الاتجاهين. كان بإمكانها التحكم في وتيرة المباراة بنفس السهولة التي كانت توقف بها الهجمات المرتدة. بالطبع، كان ذلك مسألة نظام، ولكنه كان يعتمد أيضاً على لاعبين من النخبة. 

    حالياً، يلعب أوريليان تشواميني كلاعب وسط وحيد في عمق الملعب في ريال مدريد. في الواقع، يُطلب من لاعب موناكو السابق أن يحافظ على وسط الملعب بمفرده، وهناك شعور بأن تشواميني يبذل قصارى جهده بالنظر إلى محدودية قدراته. فهو يفتقر إلى السرعة، وحتى لو تطور فهمه للعبة، غالباً ما يقع تشواميني في مواقف صعبة بعد أن يتم سحبه بسهولة إلى اليسار أو اليمين. 

    عندما يكون الكرة في حوزته، يمكن أن تصبح الأمور متقلقلة بنفس القدر. يحتاج ريال مدريد بشكل مثالي إلى لاعب يحدد وتيرة اللعب، شخص يهدئ الأمور عند الاستحواذ على الكرة، ويسرع اللعب في الوقت المناسب. تشواميني لاعب دقيق في التمريرات الجانبية، ولكن قدرته على لعب الكرات التي تكسر خطوط الدفاع يمكن التشكيك فيها. وفقًا لـ FotMob، تبلغ دقة تمريراته الطويلة 55 في المائة - مما يضعه في المرتبة 56 بين لاعبي خط الوسط في أوروبا.

    لا يزال لا يوجد بديل لكروس

    لا يسع المرء إلا أن يتساءل كيف كان سيتطور تشواميني لو أن ريال مدريد استبدل كروس فعليًا في عام 2024. استمتع اللاعب الدولي الألماني السابق بأحد أفضل المواسم في مسيرته خلال ما ثبت أنه كان ختامًا مثاليًا بعد فترة رائعة مع الفريق الأبيض في مدريد. كان كروس رائعًا في قاعدة خط الوسط، وساعد ريال مدريد على تحقيق ثنائية دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني. بالتأكيد، سيُذكر ذلك الموسم بفضل جودة فينيسيوس وظهور جود بيلينغهام المتميز، لكن كروس كان هو من جعل كل ذلك ممكنًا. 

    في ذلك الوقت، كانت هناك بعض الدعوات لريال مدريد للانخراط في سوق الانتقالات لتعويضه - أو على الأقل توفير بديل له. لكنهم رفضوا القيام بذلك. قام كروس بلفتة رمزية عندما أعطى فيديريكو فالفيردي قميصه رقم 8، على الرغم من أن الأوروغواياني لم يلعب أبدًا في مركز لاعب وسط دفاعي وكان أكثر اعتيادًا على دور لاعب وسط متنقل. كان هناك شعور بأن مودريتش المتقدم في السن يمكنه أن يتدخل ويلعب أكثر، لكن اللاعب المخضرم لم يستطع الأداء بنفس الانتظام الذي كان عليه شريكه السابق. 

    لذلك، في صيف 2025، كان ريال مدريد لا يزال بحاجة إلى لاعب وسط جديد. طلب ألونسو التعاقد مع مارتن زوبيمندي من ريال سوسيداد، لكنه انضم إلى أرسنال بدلاً من ذلك، ولم يكن هناك لاعب آخر من نفس المستوى في السوق. 

    مقاس مثالي

    لكن رودري سيكون الخيار الأمثل. منذ عام 2019، كان رودري لاعباً أساسياً في فريق مانشستر سيتي المتطور بقيادة بيب جوارديولا، وفاز بأربعة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز ولقب واحد في دوري أبطال أوروبا. بغض النظر عن النتيجة النهائية، فإن أداءه في موسم 2023-24 كان يستحق بالتأكيد أن يكون على منصة التتويج بجائزة الكرة الذهبية كحد أدنى. 

    كما أظهر رودري تنوعًا مهمًا في أدائه. يمكنه اللعب في مركز رقم 6 أو رقم 8 أو في مركز أكثر تقدمًا، إذا لزم الأمر. في الواقع، يستطيع جوارديولا اللعب بعدد كبير من لاعبي الوسط المهاجمين لأن رودري قادر على السيطرة بمفرده على وسط الملعب، على الرغم من أنه ساهم أيضًا في الموسم الذي فاز فيه بالكرة الذهبية بتسجيل 12 هدفًا وتقديم 14 تمريرة حاسمة لناديه ومنتخب بلاده.

    في نفس الموسم، سجل رقماً قياسياً في الدوري الإنجليزي الممتاز بـ 3359 تمريرة ناجحة، بما في ذلك 2122 تمريرة في نصف ملعب الخصم. ظل مانشستر سيتي وإسبانيا دون هزيمة من مارس 2023 حتى مايو 2024 بوجوده في الفريق، في سلسلة من 73 مباراة دون خسارة.

    ثم هناك المظهر البدني. يبلغ طول رودري 1.90 متر وهو سريع الحركة. على الرغم من أنه ليس بالضرورة لاعبًا سريعًا، إلا أنه احتفظ بسرعته الحاسمة على الرغم من إصابته الأخيرة في الرباط الصليبي الأمامي، مما يساعده على العودة للخلف والفوز في التدخلات. إذا كان سيرجيو بوسكيتس هو صانع الألعاب الحديث الأصلي، فإن رودري هو النسخة المطورة لعام 2020. 

    العودة إلى الوطن

    العنصر الآخر الذي يجب أخذه في الاعتبار هو أن رودري هو ابن مدريد. ولد في العاصمة الإسبانية وقضى عامًا واحدًا في أتلتيكو مدريد قبل أن ينتقل إلى مانشستر سيتي. كما أنه أعرب صراحةً عن استعداده للانضمام إلى ريال مدريد.

    "إغلاق الأبواب أمام أشياء قد تحدث أو لا تحدث ليس منطقيًا. إذا أبدى أي من الأندية الكبرى الأخرى في العالم اهتمامًا بي، فهذا أمر إيجابي. عندما يحين اليوم الذي يتعين علي فيه اتخاذ قرار بشأن مستقبلي، عندما يتعين اتخاذ قرار، كلما زاد عدد الأندية التي تريدك، كان ذلك أفضل"، قال بعد فوزه بجائزة الكرة الذهبية.

    كما بدا تفسيره لدور لاعب الوسط الدفاعي مألوفًا أيضًا: "أحد أصعب جوانب هذا الدور هو معرفة ما يجب فعله عند الاستحواذ على الكرة: متى يجب المخاطرة ومتى يجب تهدئة الأمور. أعتقد أن هذه هي أهم صفة لاعب خط وسط دفاعي، وهي تحديد وتيرة المباراة. إذا لعبت الكرة ووجهتها مباشرة إلى المهاجمين طوال الوقت، فأنت "تفكر في الهجوم"، لكنك ستفقد الكرة في كثير من الأحيان وستواجه العديد من التحولات ضدك. لكن إذا لم تلعب أبدًا إلى المهاجمين، سواء إلى الخلف أو أفقيًا، فلن تصل أبدًا إلى مناطق التهديف الخطرة".

    الحلول الداخلية

    هناك حجة مفادها أن مدريد لا يزال بإمكانها إيجاد الحل لمشكلة خط الوسط من داخل النادي. أربيلوا كان سعيدًا باستدعاء لاعبين شباب من الأكاديمية، مثل ثياغو بيتارش الذي شارك مؤخرًا في التشكيلة الأساسية. حتى الآن، منح أربيلوا أربعة لاعبين فرصة المشاركة لأول مرة في مباراة كاملة، وجميعهم لاعبو خط وسط يتمتعون بإمكانيات كبيرة. لذلك، هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن أحدهم قد يصبح لاعبًا عالميًا.

    هناك أيضًا حجة قوية تدعو إلى الحفاظ على الثقة في تشواميني. لقد كلف اللاعب الدولي الفرنسي الكثير من المال، وقد تحسن أداؤه بالتأكيد على مدار الموسم. كما لعب إدواردو كامافينجا، على الرغم من مشاكل الإصابة، في دور أعمق من قبل، خاصة في أيام شبابه في رين. إذا كان لائقًا، يمكن منحه فرصة أخرى. 

    هناك أيضًا خيار جذري يتمثل في إعادة داني كارفاخال إلى مركز الظهير الأيمن وإشراك ترينت ألكسندر-أرنولد في دور متأخر في خط الوسط، مع فالفيردي في مركز رقم 8 لإضافة التوازن وبيلينغهام أمامه مباشرة. لكن هذا سيجعل من الصعب بالتأكيد إشراك كل من فينيسيوس ومبابي، نظرًا لقلة معدل أدائهما. 

    لا وقت لنضيعه

    الخبر السار لريال مدريد هو أن عقد رودري لم يتبق منه سوى 15 شهراً، ولا يبدو أن هناك اتفاقاً جديداً وشيكاً. يميل ريال مدريد إلى الانتظار حتى يصبح اللاعب حراً قبل اتخاذ أي خطوة إذا أمكنه ذلك، لكن وضع خط وسطه وصل إلى مرحلة يائسة لدرجة أنه يتعين عليه التحرك الآن.

    من الصعب تحديد السعر. أنفق مانشستر سيتي أكثر من 60 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع رودري في عام 2019، وعلى الرغم من كل ما حققه في ملعب الاتحاد، لا يمكنهم أن يتوقعوا أكثر من استرداد هذا المبلغ مقابل لاعب لم يمض وقت طويل على إصابته بكسر خطير في الركبة، وسيبلغ قريبًا الثلاثين من عمره مع وضع عقده الحالي.

    بغض النظر عن المبلغ المالي، فإن الوضع بسيط بالنسبة لريال مدريد: هناك فراغ في خط وسط الفريق بسبب رحيل رودري، وعليهم بذل كل ما في وسعهم لملئه في الوقت الحالي.

