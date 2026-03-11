ريال مدريد بحاجة إلى بذل قصارى جهده للتعاقد مع رودري هذا الصيف وحل مشكلة خط الوسط بشكل نهائي

ومع ذلك، فإن الإغراء يكمن في البحث عن أشخاص يمكن إلقاء اللوم عليهم إذا لم يفز ريال مدريد كل أسبوع. سواء كان ذلك كيليان مبابي الذي يتهمه البعض بالاستحواذ على الكرة وتضخيم الإحصائيات، أو فينيسيوس جونيور الذي يفتقر إلى الحسم، أو ألفارو أربيلوا الذي يفتقر إلى الأفكار التكتيكية، أو الجانب الأيمن من الدفاع الذي يفتقر إلى القوة، فكلهم يحملون بعض الحقيقة.

لكن لا شيء يفسر الفجوة الأعمق والأكثر وضوحًا في فريق ريال مدريد. في الواقع، على الرغم من كل التناقضات الهجومية والأخطاء الدفاعية، هناك حقيقة واحدة باقية: ريال مدريد لا يمتلك لاعب وسط متميز حقًا.

لسنوات، اعتمد لوس بلانكوس على وجود لاعب وسط محوري لتسوية الأمور. في الآونة الأخيرة، استمتعوا بوجود لاعبين اثنين هما توني كروس ولوكا مودريتش - وربما حتى ثلاثة، في بعض الأحيان، اعتمادًا على رأيك في كاسيميرو. لكن في الموسمين الماضيين، كان الفريق يعاني من نقص كبير في وسط الملعب.

الحلول ليست سهلة. من المؤكد أنه يمكن تطوير لاعبين من الطراز العالمي، ولكن في نادٍ لا يمنح لاعبيه الوقت الكافي للتطور - خاصة عندما تكون الألقاب على المحك - فإن الطريقة الافتراضية بسيطة: حل المشكلة بالمال.

وحتى في هذه الحالة، لا ينمو لاعبو الوسط من الطراز العالمي على الأشجار. لكن يصادف أن عقد رودري مع مانشستر سيتي على وشك الانتهاء، ويبدو أن ريال مدريد مهتم به. بدأت التقارير تتناقل مرة أخرى أن العملاق الإسباني مهتم بالتعاقد مع الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024. هناك بالتأكيد فراغ في خط وسط ريال مدريد، وسواء كان ذلك هذا الصيف أو الصيف المقبل، فإنهم بحاجة إلى الاستثمار في أفضل لاعب وسط متعدد المواهب في العالم.