"إنه ريال مدريد إيطاليا" .. نجم برشلونة السابق يغازل ميلان بتصريح مثير للجدل!

فرض الإسباني أليخاندرو جريمالدو، لاعب باير ليفركوزن اسمه بقوة على سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث تشهد منافسة قوية على أحد أبرز الأظهرة في أوروبا.

جريمالدو المولود عام 1995، والذي يرتبط بعقد مع باير ليفركوزن حتى يونيو 2027، أصبح هدفًا رئيسيًا للأندية الكبرى بعد نهاية الموسم الحالي، حيث يعيش موسمًا مميزًا في البوندسليجا.









ويحظى لاعب برشلونة السابق بمتابعة دقيقة من عدة أندية، من بينها ميلان الذي لم يُخف اللاعب نفسه إعجابه بفكرة الانتقال إليه، ما يفتح الباب أمام احتمالات مثيرة في الميركاتو القادم.