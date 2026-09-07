"ربما من وضع الجدول كان إيطاليًا".. مورينيو يتغزل في إنتر ويتحدث عن أزمة ريال مدريد

تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى ملعب "سانتياجو برنابيو"، الذي يحتضن قمة مبكرة من العيار الثقيل تجمع بين ريال مدريد وضيفه إنتر، في مستهل مشوار الفريقين بمرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027.

وتحمل المواجهة طابعًا عاطفيًا خاصًا للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لريال مدريد، حيث يواجه فريقه الأسبق الذي قاده لتحقيق الثلاثية التاريخية الأيقونية عام 2010، على نفس الملعب. كما تشهد المباراة صدامًا من نوع آخر، إذ يقود إنتر حاليًا المدافع السابق كريستيان كيفو، أحد أفراد كتيبة مورينيو الذهبية في ذلك الوقت.