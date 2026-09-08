في قمة إنتر الأوروبية: كيليان مبابي يفقد ميزته "التي عاير رافينيا بها".. وفينيسيوس يورط ريال مدريد بـ"جهله القانوني"

عندما يخوض العملاق الإسباني ريال مدريد مبارياته، سواء على المستوى المحلي أو قاريًا؛ فإن التركيز كله ينصب على الثنائية الهجومية النارية، المتمثّلة في الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي فينيسيوس جونيور.

اسم كل من مبابي وفينيسيوس، يجعلنا نقول إنهما ثنائية هجومية نارية؛ لكن الحقيقة أننا لم نُشاهد أي انسجام بينهما في صفوف ريال مدريد، منذ أكثر من عامين.

ويأمل الجمهور المدريدي مع كل مباراة، أن يُشاهد الاندماج بين هذا الثنائي؛ وآخرها في القمة الأوروبية ضد نادي إنتر الإيطالي، مساء يوم الثلاثاء.

ريال مدريد فاز (2-1) في هذه القمة الأوروبية؛ حيث سجل مبابي الهدف الأول ضد إنتر، بينما لم يقدّم فينيسيوس أي مساهمة تهديفية من ناحيته.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور ثنائية مبابي وفينيسيوس ضد إنتر..