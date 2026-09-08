هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
Inter Real Madrid GFX GOAL ONLYGOAL AR
أحمد فرهود

ريال مدريد فاز بنفس السيناريو الأوروبي الساذج.. وإنتر يعلنها "خسارة مورينيو بالخمسة ضد برشلونة تطبخ الآن"

فقرات ومقالات
ريال مدريد
برشلونة
إنتر
جوزيه مورينيو
كريستيان كيفو
ترينت ألكسندر أرنولد
دينزل دومفريس
تيبو كورتوا

ريال مدريد ينجو من الفخ الإيطالي.. ولكن!

في ليلة أوروبية مثيرة، حبست أنفاس الجماهير حتى اللحظات الأخيرة؛ نجح العملاق الإسباني ريال مدريد في خطف فوزٍ صعبٍ للغاية، ضد نادي إنتر الإيطالي.

ريال مدريد فاز على أرضه ووسط جماهيره، بهدفين مقابل واحد ضد إنتر؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

ثنائية "الميرينجي" جاءت بواسطة المهاجم الفرنسي كيليان مبابي ومتوسط الميدان الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي، في الدقيقتين 14 و23؛ بينما أحرز البرازيلي كارلوس أوجوستو هدف إنتر الوحيد، في الدقيقة 77.

وبصفةٍ عامة.. ترك ريال مدريد الكثير من المخاوف لدى جماهيره، رغم الفوز والحصول على الثلاث نقاط؛ بينما أكد إنتر أنه قادر على الوصول إلى نقطة بعيدة، بشرط تلافي بعض "الأخطاء الساذجة".

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز ريال مدريد ضد إنتر..

  • FBL-EUR-C1-REAL MADRID-INTER MILANAFP

    ريال مدريد يفوز بنفس السيناريو الأوروبي "الساذج"

    في السنوات القليلة الماضية، أصبحنا نُشاهد نفس السيناريو تقريبًا، خلال "المباريات الكبيرة" للعملاق الإسباني ريال مدريد، في مسابقة دوري أبطال أوروبا؛ على النحو التالي:

    * أولًا: تألُق البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم.

    * ثانيًا: استغلال نجوم ريال مدريد "الأخطاء الساذجة"، التي يرتكبها المنافسين.

    وإذا كان هذا السيناريو قد حدث بالفعل، في السنوات القليلة الماضية؛ فها هو نفسه يتكرر في مواجهة ريال مدريد ضد العملاق الإيطالي إنتر، في الجولة الأولى من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2026-2027.

    وأنقذ كورتوا الذي خاض مباراته "رقم 100" في دوري أبطال أوروبا، مساء يوم الثلاثاء، الكثير من الأهداف المحققة في القمة القارية ضد إنتر؛ الأمر الذي قابله "أخطاء ساذجة" من الحارس الإسباني جوسيب مارتينيز والمدافع الألماني يان بيسيك، ثنائي العملاق الإيطالي.

    بيسيك خسر الكرة من بين قدميه بشكلٍ غريب، ليُسجل المهاجم الفرنسي كيليان مبابي هدف الريال الأول؛ بينما تباطئ مارتينيز في تمرير الكرة ليقطعها منه الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي، مسجلًا "الثاني".

    • إعلان
  • Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    عنوان القمة: إنتر يسيطر.. وريال مدريد يعتمد على المرتدات!

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ دعونا نشير إلى أن قمة العملاق الإسباني ريال مدريد ضد نادي إنتر الإيطالي، سارت على نمط واحد فقط وهو:

    * أولًا: سيطرة إنتر الكاملة على الكرة؛ مع تهديد مرمى ريال مدريد.

    * ثانيًا: اعتماد ريال مدريد على التأمين الدفاع؛ ومن ثم اللعب على الهجمات المرتدة.

    هذا الأسلوب الذي اتبعه المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو؛ جعلنا نشعر أن "الميرينجي" فريقًا عاديًا للغاية، وليس من كبار القوم.

    لكن مورينيو حقق 3 نقاط غالية في النهاية؛ بعد أن تفوق على "تلميذه" الروماني كريستيان كيفو، المدير الفني الحالي لنادي إنتر.

    وتدرب كيفو كـ"لاعب" تحت يد مورينيو؛ وذلك في الفترة من 2008 إلى 2010، حيث يدين الروماني بفضل كبير للمدير الفني البرتغالي - كما صرح -.

  • Jose Mourinho Real Madrid 2026 pre-seasonGetty

    خسارة مورينيو بـ"الخمسة" ضد برشلونة تطبخ الآن!

    لم ينتهِ حديثنا هُنا؛ فرغم أن أحداث المباراة ساعدت المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو للفوز على نادي إنتر الإيطالي، إلا أننا - كما ذكرنا - ريال مدريد ظهر كفريقٍ عادي للغاية.

    والمشكلة الأكبر التي ترعب جمهور ريال مدريد، أن إنتر وصل بسهولة كبيرة إلى مرمى فريقهم؛ رغم أن مورينيو لعب بخطة دفاعية أساسًا، مع ترك الكرة للخصم.

    وتقريبًا.. هذه الخطة سيتبعها المدير الفني البرتغالي في جميع المباريات الكبيرة؛ وخاصة كلاسيكو الأرض ضد العملاق الكتالوني برشلونة، بقيادة مديره الفني الألماني هانزي فليك.

    إلا أن النسخة الحالية لبرشلونة، تتفوق على إنتر في مجموعة من النقاط المهمة؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: جودة أفضل في خط الوسط؛ سواء فيما يتعلق باستعادة الكرة من الخصم أو إيصالها للجزء الأمامي من الملعب.

    * ثانيًا: استغلال الفرص بشكلٍ أكبر؛ رغم أن الفريق لا يمتلك مهاجمًا صريحًا في الوقت الحالي.

    وبما أن منظومة ريال التكتيكية "هشة"، بوجود فراغات كبيرة بين خطي الوسط والدفاع، وعدم القدرة على السيطرة على الكرة، مع الميل إلى اللعب الهجومي الفردي؛ فإن المدير الفني البرتغالي قد يتعرض لخسارة كبيرة، ضد فريق برشلونة الأول لكرة القدم.

    ونتذكر عزيزي القارئ؛ أن مورينيو خسر (0-5) ضد برشلونة، وذلك في أول مباراة كلاسيكو بولايته الأولى مع ريال مدريد.

    وفشلت خطة مورينيو "الدفاعية" وقتها، ضد منظومة برشلونة بقيادة المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا؛ والتي اعتمدت على الكرة الهجومية والضغط العالي، مثلما يفعل فليك حاليًا بشكلٍ عام.

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
  • Trent Alexander-Arnold Real Madrid 2026-27Getty

    فشل تجربة أرنولد.. وإنتر يدفع ثمن قمة نابولي غاليًا!

    أخيرًا.. يجب الوقوف عند نقطتين مهمتين في قمة العملاق الإسباني ريال مدريد ضد نادي إنتر الإيطالي، مساء يوم الثلاثاء؛ وذلك على النحو التالي:

    * إنتر: دفع ثمن القمة الإيطالية ضد نادي نابولي.

    * ريال مدريد: فشل ثنائية الهولندي دينزل دومفريس والإنجليزي ترينت ألكساندر أرنولد.

    نعم.. إنتر سيطر على مباراته ضد ريال مدريد، وكان قادرًا على الخروج بالفوز أو التعادل على الأقل؛ ولكن الكثير من اللاعبين ظهر عليهم الإرهاق، وذلك بعد مباراة نابولي التاريخية.

    وبذل نجوم إنتر جهدًا كبيرًا جدًا، قبل 3 أيام من الآن؛ لتحويل تأخرهم (0-2) ضد نابولي إلى الفوز بثلاثية، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإيطالي 2026-2027.

    أما بالنسبة للريال؛ فقد جرب المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو اللعب بأرنولد في وسط الميدان الارتكاز، مع تواجد دومفريس في الظهير الأيمن.

    إلا أن هذه الثنائية فشلت تمامًا؛ حيث لم يستطع أرنولد في تقديم المساعدة الدفاعية أو منح السيطرة للريال، كما لم ينجح دومفريس - نجم إنتر السابق - في بعض لقطات التغطية العكسية.

    ومن ذلك؛ الهدف الوحيد الذي سجله إنتر في شباك الريال، بواسطة نجمه البرازيلي كارلوس أوجوستو.

    لذلك.. قد يكون من الصعب على مورينيو، أن يكرر هذه الثنائية مرة أخرى؛ خاصة في المباريات الكبيرة، سواء محليًا أو قاريًا.