ريال مدريد ضد إليتشي: كفاك جُبنا يا جوزيه مورينيو فقد سئمنا.. واحذروا "فينيسيوس جونيور يعود إلى العهد المظلم تدريجيًا"

من رحم المعاناة يوُلد البطل؛ هكذا يُمني جمهور العملاق الإسباني ريال مدريد النفس، مع مديرهم الفني البرتغالي جوزيه مورينيو.

نعم.. ريال مدريد لا يزال لم يقنعنا في الموسم الحالي 2026-2027، تحت القيادة الفنية لمورينيو؛ إلا أنه يعرف كيف يحقق الانتصارات، خاصة في الدقائق الأخيرة من المباريات.

وهذا ما تحقق ضد نادي إليتشي، مساء يوم الثلاثاء؛ وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإسباني، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

ريال مدريد تقدم بهدفين، بواسطة حارس إليتشي ماتياس دوتورو بـ"الخطأ في مرماه" وكيليان مبابي، في الدقيقتين 25 و33؛ قبل أن يرد المنافس بثنائية متتالية أيضًا، عن طريق أبيل أوسوريو وفير نينو.

ثنائية إليتشي جاءت متأخرة، وتحديدًا في الدقيقتين 71 و83؛ إلا أن ريال مدريد عاد مرة أخرى للتقدم، بهدف للمهاجم كارلوس إسبي في الدقيقة 90+1.

وبهذه النتيجة.. وصل ريال مدريد إلى نقطته الخامسة عشر، في "وصافة" جدول ترتيب الدوري الإسباني؛ بينما تجمد إليتشي عند نقطتين فقط، في المركز "العشرين" والأخير.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز ريال مدريد الصعب على إليتشي..