سجل من قبل منتصف الملعب ونسي لحظات المعاناة في ريال مدريد.. أردا جولر يتحرر في غياب مبابي!

كانت اللحظة الأبرز في المباراة هي تلك التسديدة العبقرية التي أطلقها أردا جولر في الدقيقة 89 عندما استغل تقدم حارس مرمى إلتشي عن مرماه ليضع الكرة من مسافة بعيدة جدًا تجاوزت حدود منتصف الملعب بكثير لتسكن الشباك معلنة عن الهدف الرابع.

هذا الهدف لم يكن مجرد إضافة رقمية للنتيجة بل كان إعلانًا صريحًا عن نهاية حقبة من المعاناة التي عاشها اللاعب التركي مع دكة البدلاء والغيابات الطويلة.

جولر الذي عانى كثيرًا في الموسم الماضي من قلة المشاركات وتهميش واضح تحت قيادة الجهاز الفني لكارلو أنشيلوتي وبدأ الموسم بقوة مع تشابي ألونسو بدا اليوم كأنه يفتح صفحة جديدة تمامًا مع النادي الملكي حيث ظهر بطلًا واثقًا يمتلك الجرأة الكافية لاتخاذ قرارات فنية صعبة في أوقات حاسمة من المباراة.

نعم جولر لعب كثيرًا في الموسم الجاري وسجل وصنع العديد من الأهداف، لكن هذا الهدف له رونق خاص وكأنه يفتح صفحة جديدة للتركي في صفوف الملكي.