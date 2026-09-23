بعد خروجه المفاجئ أمام أتلتيكو مدريد.. جوزيه مورينيو يتحدى المنطق لإنقاذ فينيسيوس جونيور!

لم يكن خروج فينيسيوس جونيور من ملعب واندا متروبوليتانو في الدقيقة 54 خلال مباراة ديربي مدريد الأخيرة، مشهدًا عاديًا، خصوصًا أن ريال مدريد كان في أمسّ الحاجة إلى خدمات نجمه البرازيلي.

الفريق الملكي كان متأخرًا بهدف أمام أتلتيكو مدريد، كما وجد نفسه يلعب بـ10 لاعبين بعد ركلة الجزاء وطرد دين هاوسين، ومع ذلك اتخذ المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو قرارًا جريئًا بإخراج فينيسيوس والدفع بالإيفواري الشاب يان ديوماندي، الذي نجح في تقديم الإضافة.

المشهد كان لافتًا؛ فينيسيوس غادر الملعب دون وجود أي مشكلة بدنية واضحة، وبعد أداء لم يترك خلاله بصمة حقيقية في الديربي، لكن رغم ذلك، فإن الرسالة القادمة من مورينيو واضحة: "لا توجد أزمة مع فينيسيوس، ولا تزال الثقة كاملة في النجم البرازيلي".