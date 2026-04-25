أحزان في ريال مدريد وأفراح في الأهلي .. إصابة قوية تضرب إيدر ميليتاو من جديد

وفقًا للصحفي ميغيل أنجيل دياز، فإن الوضع الذي يحيط بميليتاو أكثر خطورة بكثير مما كان يُخشى في البداية. بعد تعرضه لانتكاسة جديدة في ساقه اليسرى خلال الفوز الأخير 2-1 على ألافيس، أكدت الفحوصات الطبية الإضافية أسوأ السيناريوهات بالنسبة للاعب البالغ من العمر 28 عامًا.

يكشف التقرير أن الإصابة - وهي إعادة فتح ندبة سابقة - ستتطلب تدخلاً جراحياً لتصحيح المشكلة بشكل صحيح. وهذا يستبعد ميليتاو فعلياً من المنافسات الدولية هذا الصيف، ويحرمه من فرصة تمثيل البرازيل على أكبر مسرح عالمي في عام كان من المتوقع أن يكون فيه حجر الزاوية في دفاع منتخب بلاده.

الإصابة تفتح الباب لمدافع الأهلي البرازيلي روجر إيبانيز ليكون حاضرًا في تشكيل كارلو أنشيلوتي بالمونديال، خصوصًا وأنه كان حاضرًا في قائمة المدرب الإيطالي الأخيرة في توقف مارس الدولي.