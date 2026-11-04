ملوك السيناريوهات العجيبة: ريال مدريد "فريق مخادع أوروبيًا".. وجود بيلينجهام ورث "رقم زيدان" فتخطاه بأجمل لوحة فنية أمام أيك أثينا!

"الإثارة والسيناريوهات العجيبة".. هكذا أصبح عنوان ليالي العملاق الإسباني ريال مدريد، في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

نعم.. ريال مدريد اعتاد على التأخر في الكثير من مبارياته الأوروبية، قبل العودة بـ"ريمونتادا نارية"، في الدقائق الأخيرة.

وآخر هذه السيناريوهات؛ جاءت في الفوز على مضيفه نادي أيك أثينا اليوناني (3-2)، في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2026-2027.

ريال مدريد تأخر بهدف أول في الدقيقة 12، سجله نجم أيك أثينا أبوبكاري كويتا؛ قبل أن يعادل جود بيلينجهام النتيجة، في الدقيقة 32.

وعاد الفريق اليوناني وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 75، بواسطة نجمه ستافاروس بيليوس؛ إلا أن الريال رد بثنائية متتالية عن طريق كيليان مبابي وفيديريكو فالفيردي، في الدقيقتين 78 و90+2.

وبهذه النتيجة.. وصل ريال مدريد إلى نقطته الثانية عشرة، في "وصافة" جدول ترتيب مرحلة الدوري؛ بينما تجمد رصيد أيك أثينا عند 3 نقاط، في "المركز الثلاثين".

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يمكن الوقوف أمامها، بعد فوز ريال مدريد على أيك أثينا..