"رقصة وسجدة" ضد خيتافي تلخصان واقع عبدالصمد الزلزولي الصعب.. ومن بيتيس إلى ريال مدريد: شكرًا!

في ليلة السابع عشر من سبتمبر 2026، توجهت أنظار أهل المغرب إلى الأندلس؛ لمشاهدة مباراة نادي ريال بيتيس ضد ضيفه خيتافي، ضمن منافسات الجولة الساسة من مسابقة الدوري الإسباني.

السبب في ذلك هو مشاهدة النجم المغربي عبدالصمد الزلزولي، جناح فريق ريال بيتيس الأول لكرة القدم؛ خاصة بعد "الجدل" الذي صاحبه، طوال الأيام الماضية.

وقدّم الزلزولي البالغ من العمر 24 سنة، مستوى جيد للغاية ضد خيتافي؛ ليقود ريال بيتيس للفوز (1-0)، بهدف سجله هو بنفسه في الدقيقة 45.

وبهذه النتيجة.. وصل بيتيس إلى نقطته الخامسة عشر، في "المركز الثالث" بجدول ترتيب الدوري الإسباني 2026-2027؛ بينما تجمد خيتافي عند النقطة الخامسة، في "المركز الخامس عشر".

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور عبدالصمد الزلزولي وفوز ريال بيتيس ضد خيتافي..