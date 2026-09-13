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Riyad Mahrez Karim Benzema (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

بين شائعات "ثنائية زياش" وعرض الليجا .. كل الطرق تؤدي برياض محرز إلى سيناريو كريم بنزيما!

فقرات ومقالات
رياض محرز
كريم بنزيما
الأهلي
الشباب
دوري روشن السعودي
الهلال

أين يذهب رياض محرز؟

لا يزال مستقبل النجم الجزائري رياض محرز، غير واضح المعالم، منذ رحيله عن صفوف الأهلي، في الفترة الصيفية، عقب مشاركته مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2026.

وبالحديث عن محرز، فلا صوت يعلو في صحف الجزائر، عن الغضب الجماهيري السائد في الأهلي، في ظل التخلّي عن نجمه الذي قاده لبطولتين في دوري أبطال آسيا للنخبة، بالتزامن مع تراجع نتائج الفريق تحت قيادة المدير الفني ماريو بوسيتش، خلال الموسم الرياضي "2026-2027".

وبينما يأتي السؤال "أين يلعب رياض محرز؟"، سادت الكثير من الشائعات حول وجهته المُقبلة، في الوقت الذي كان حديث الإعلامي سعود الصرامي، بمثابة "المفاجأة"، التي قد تجعل محرز على درب النجم الفرنسي كريم بنزيما.

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  • كيف تخلى الأهلي عن رياض محرز؟

    وكانت إدارة الأهلي قد استقرت على رحيل رياض محرز، من خلال تفعيل بند فسخ عقده مقابل الحصول على 15 مليون دولار، وفق رؤية المدير الفني السابق، ماتياس يايسله، الذي كان وراء قرار رحيل الجزائري، بداعي تقدمه في العمر والبحث عن لاعبين ذوي قدرات بدنية عالية، قبل أن يقرر الألماني ذاته الرحيل بشكل مفاجئ من أجل تولي تدريب نيوكاسل.

    وفي هذا السياق، ذكر الإعلامي سلطان الشمري، بأن إدارة الأهلي تعاملت مع ملف رياض محرز باحترافية، حيث قامت بإبلاغ اللاعب أولًا، ثم وكيل أعماله، قبل انتهاء المهلة القانونية لبندء فسخ العقد، في 30 يونيو، فيما كانت الإدارة تأمل في تأجيل الخبر لما بعد انتهاء مشاركته في كأس العالم، لولا الالتزام بالمهلة النظامية، وتفادي تسرب القرار قبل إعلانه رسميًا.


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  • أين يذهب الجزائري؟

    "مستقبل رياض محرز"، ذلك هو الملف الذي لم يخلُ من الشائعات، وخروج سيناريوهات عدة من أجل الكشف عن وجهته المُقبلة، سواءً بالبقاء في دوري روشن السعودي، أو مغادرة المملكة.

    وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، بأن رياض محرز كان قريبًا للغاية من الانتقال إلى الشباب، حيث اتفق الطرفان على جميع التفاصيل، إلا أن الصفقة ظلت معلقة، في ظل وضع "الليث" تحت لجنة الرقابة المالية التابعة لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، فيما كانت المفاوضات تدور حول حصول محرز على راتب سنوي يقدر بحوالي 10 ملايين دولار، كما ارتبط اسمه بالاتفاق والاتحاد، قبل أن تنقطع أخباره فجأة، بالتزامن مع غلق باب الانتقالات الصيفية في دوري روشن.

    وارتبط اسم رياض محرز، بانتقال "محتمل" إلى الوداد الرياضي، حيث أشارت التقارير إلى أن العملاق المغربي كان متحمسًا للصفقة، فيما جاء رد حاسم من الجزائري بإشارة تنفي تلك الوجهة.

    الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل إن اسم محرز ارتبط بوجهات أخرى، على غرار ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني، فضلًا عن ارتباطه باهتمام من أندية البرازيل، على غرار بوتافوجو (الذي تعاقد مؤخرًا مع حكيم زياش) وساو باولو، قبل غلق باب الانتقالات في 11 سبتمبر، فيما تمثل العائق في قيمة الراتب.

  • هل يمر محرز بتجربة كريم بنزيما؟

    قبل أيام، ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية بأن كريم بنزيما، كان على رادار نادي ليون، بل إنه كان على استعداد للعب لهم مجانًا، إلا أنه مرتبط بعقد مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، حتى عام 2030، ليكون سفيرًا للمشروع السعودي، بشرط عدم تواجده في أي مكان خارج دوري روشن.

    وبالمثل، خرج الإعلامي سعود الصرامي، عبر برنامج "ملاعب" مع فيصل الجفن، بتصريح يفيد بأن محرز لا يزال على ذمة برنامج الاستقطاب، بعد تفعيل خيار العام الرابع في عقده، في الوقت الذي كان يفترض فيه أن يستمر مع الأهلي، ولذلك تم عرضه على الشباب، فيما ردّ على سؤال الجفن حول ما إذا كان راتب محرز مستمرًا رغم مغادرته الأهلي، ليردّ بأن الإجابة على هذا السؤال، مسؤول عنها سعد اللذيذ والنيجيري ميكيل إيمينالو، اللذين رحلا عن برنامج الاستقطاب.

    المشابه في سيناريو الثنائي، إنه تم عرضهما على نادي الشباب، بحسب التقارير، بل إن كليهما ارتبط اسمه أيضًا بتوجه محتمل إلى الاتحاد.

    هذا الأمر يفتح الباب أمام سيناريوهات محتملة حول وضع رياض محرز الحالي، في ظل الشكوك حول وجوده على ذمة برنامج الاستقطاب، وأن رحيله لنادٍ خارج المملكة، يعني اضطرارًا للتضحية بجزء كبير من راتبه، أو أن أزمة الراتب قد تجعله مضطرًا للانتظار حتى يناير، بعيدًا عن كونه لاعبًا حرًا، حتى تعيد أندية دوري روشن، ترتيب أوراقها، وتدرس احتياجاتها من الصفقات في الفترة الشتوية.

    ووفقًا للائحة لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، فإنه يحق للجنة الموافقة على تسجيل اللاعب المحترف خارج فترة التسجيل، بشرط أن يكون لدى النادي خانة شاغرة قبل نهاية فترة التسجيل الأخيرة، التي تسبق تقديم الطلب، والمحددة للدوري المشارك به النادي، ضمن العدد المسموح للنادي بتسجيلهم.

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  • كلمة أخيرة..

    بالتزامن مع إعلانه عن انتهاء مسيرته الدولية مع منتخب الجزائر عقب الخروج من كأس العالم 2026، فإن قرار الأهلي بالتخلي عن محرز كان بمثابة "ضربة قاصمة" له، ليكمن الجدل حول وجهته المُقبلة، وما إذا كان يميل إلى البقاء في دوري روشن، كونه أحد اللاعبين "فئة أ"، الذين تقرر الاستعانة بهم ليكونوا واجهة للمشروع السعودي، الأمر الذي قد يجعلنا نشاهد سيناريو مشابهًا لبنزيما بعد إنهاء عقده مع الهلال.