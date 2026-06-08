أولى أزمات رياض محرز في كأس العالم 2026 .. سيدة جزائرية تتقدم بشكوى قضائية رسمية ضد نجم الأهلي

قبل أسبوع تقريبًا، وعقب إحدى الحصص التدريبية للمنتخب الجزائري على ملعب نيلسون مانديلا، حرصت المشجعة "خالتي مريم" على تحفيز اللاعبين قبل المونديال كعادتها، إذ تحرص باستمرار على حضور المباريات والحصص التدريبية إن أمكن.

"خالتي مريم" كانت تستقبل اللاعبين بالورود عقب المران، لكن عندما حاولت إيقاف رياض محرز بشكل خاص، للحدث معه أو التقاط صورة تذكارية، تفاجأت برد فعل محترف الأهلي..

محرز رفض بشكل قاطع الاستجابة لطلبها، رغم أنها حاولت منع مغادرته للمكان عن طريق الإمساك بكلتا يديه إلا أنه نجح في المغادرة في الأخير دون الوقوف دقيقة واحدة معها.

الجمهور الجزائري انقسم لجزئين حول تصرف قائد محاربي الصحراء، فمنهم من وجد له مبررًا في ظل شعوره بالإرهاق عقب المران، ومنهم من رأى أنه كان يتوجب عليه الوقوف كـ"جبر خاطر" لامرأة كبيرة في السن وداعمة للمنتخب الوطني.



