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Riyad Mahrez Baghdad Bounjah Shamal (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

الحكم على ثنائي الشمال: محرز يسجل وبونجاح "يتفنن في السقوط" .. واحذر يا الهلال من لاعب تعرفه جيدًا!

فقرات ومقالات
رياض محرز
بغداد بونجاح
الشمال
قطر
دوري نجوم بنك الدوحة
الهلال
دوري أبطال آسيا النخبة

الشمال يواصل التعثر في الدوري القطري..

لم تكن مباراة عادية، بل ملحمة كروية، حاول فيها الشمال أن يعود، قبل أن يخسر رفاق رياض محرز أمام نادي قطر بنتيجة (2-3)، في ميدان عبد الله بن خليفة، ضمن الجولة السابعة من دوري نجوم بنك الدوحة.

رياض محرز أحرز أول أهدافه بقميص الشمال، حينما رد على ثنائية جواو بيدرو وباو بريم كوما، بتقليص الفارق من علامة الجزاء، في الدقيقة 65، وبينما تعادل تياجو سيلفا بعدها بتسع دقائق، أصرّ يوهان بولي على أن يمنح قطر، النقاط الثلاث، بهدف الدقيقة 80.

  • رياض محرز .. ليست كل البدايات مثل الأهلي

    على الورق، البداية ذاتها لرياض محرز، من حيث انتظار ثاني مبارياته لتسجيل أول أهدافه، فعلها مع الأهلي، عندما سجل شباك الخليج، وها هو يقص الشريط، في مباراته الثانية مع الشمال.

    ولكن، ليست كل البدايات مثل الأهلي يا محرز، خاصة وأنه عندما سجل هدفه الأول، انتصر الراقي على الخليج بنتيجة (3-1)، أما الشمال، فقد ذاق خسارة أمام قطر بنتيجة (2-3).

    ورغم التعثر، فإن هناك رقمًا مميزًا ينتظر رياض محرز، حيث أنه بات يحتاج لهدف وحيد، من أجل التوقيع على 200 هدف في مختلف الأندية التي ارتدى قميصها خلال مسيرته، على النحو التالي..

    * سجل 78 هدفًا مع مانشستر سيتي.

    * سجل 48 هدفًا مع ليستر سيتي.

    * سجل 37 هدفًا مع الأهلي.

    * سجل 10 أهداف مع لوهافر "الفريق الأول".

    * سجل 24 هدفًا مع لوهافر "الفريق الرديف".

    * سجل هدفًا مع الشمال.

    * سجل هدفًا مع فريق ليستر تحت 21 عامًا.

    وبخلاف أهدافه الـ199، فإنه صنع 156 تمريرة حاسمة، خلال 671 مباراة، بجميع المسابقات مع الأندية، ناهيك عن الـ40 هدفًا التي سجلها مع منتخب الجزائر، قبل اعتزاله الدولي.

  • الحكم على ثنائية محرز وبونجاح

    مع عودة المهاجم بغداد بونجاح من الإيقاف، كان السؤال الأساسي هو: "كيف سيظهر الثنائي الجزائري معًا في الشمال، قبل المباراة الآسيوية أمام الهلال؟".

    بقطع النظر عن مستوى الشمال، الذي سيطر على المباراة بنسبة بلغت 69%، وكذلك كان الأكثر تهديدًا على المرمى، بتسع تسديدات من أصل 18 كرة لما بين الخشبات الثلاث، مقابل خمسة لقطر من عشر محاولات، إلا أن ثغرات الخطوط الخلفية، ربما تعد بمثابة "أزمة" للشمال، خاصة وأن مدربه ديفيد براتس، كان قد اشتكى من معاناة الفريق في المباراة الماضية، بعدم الفعالية الكبيرة على المرمى، ولما حضرت، استغل قطر ثغرات الدفاع، لينتصر بتسديدات أقلّ.

    رياض محرز وإن كان أفضل - بلغة الأرقام - عن المواجهة السابقة بطبيعة الحال، حيث شارك في هذه المباراة كاملة، إلا أن أهداف قطر، قد أفصحت عن عدم تأثير محرز في التراجع الدفاعي، رغم أنه أظهر قوة بدنية، في كسب 5 من 6 التحامات أرضية، واستردّ الكرة ثلاث مرات.

    محرز أظهر أيضًا أنه لا يزال بحاجة للانسجام مع زملائه في الشمال، حيث افتقد لواحدة من أبرز أسلحته أمام نادي قطر، وهي دقة كراته العرضية، بعدما أرسل كرتين ناجحتين فقط من أصل سبع، ناهيك عن كراته الطويلة التي لم ينجح عبر أربع محاولات منها سوى مرة واحدة.

    ورغم أدوار محرز، فإن جبهته اليمنى كانت بمثابة شارع مفتوح، أمام تحركات يوهان بولي وجواو بيدرو، الذي سجل وصنع اليوم.

    أما عن بغداد بونجاح، فربما كان شعار الأبرز هو "السقوط الأمثل داخل منطقة الجزاء"، لن نقول إنه يتعمد التمثيل، إلا أنه دفع الحكم في أكثر من لقطة للذهاب إلى تقنية الفيديو من أجل مراجعة إعاقاته داخل المنطقة، فاحتسب واحدة ورفض أخرى.

    ورغم أن رصيد بونجاح بتسجيله 4 أهداف في أربع مباريات، مختلفة، منها لقاء الاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة، إلا أن وضعه تحت الحصار الدفاعي، تسبب في منع تسديدتين له، كما أهدر فرصة محققة، في الدقائق الأخيرة، بانفراد ثم تسديد الكرة فوق العارضة.

  • احذر يا الهلال من هؤلاء

    وقبل المواجهة التي تجمع بين الشمال والهلال، على ملعب البيت، الثلاثاء، في دوري أبطال آسيا للنخبة، فإنه ينبغي على كتيبة سيموني إنزاجي، أن تحذر من بعض عناصر الزعيم، ولا يدخلوا اللقاء بثقة كبيرة، من منطلق تعثر الشمال في مبارياته الأربع الأخيرة، بتعادلين وخسارتين في الدوري القطري، وعدم تحقيقه لأي انتصار في النخبة.

    ورغم ذلك، فإن الشمال يضم عنصرًا مميزًا، وهو تياجو سيلفا، الذي أحرز الهدف الثاني، والذي سيمثل صراعًا قويًا في وسط الميدان، فضلًا عن تحركاته المتميزة في منطقة الـ"BOX TO BOX"، فضلًا عن بابلو ماري، الذي يعرفه جمهور الهلال جيدًا، والذي قدم أرقامًا دفاعية جيدة، وأظهر قوة في الصراعات الهوائية.

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