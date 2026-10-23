الحكم على ثنائي الشمال: محرز يسجل وبونجاح "يتفنن في السقوط" .. واحذر يا الهلال من لاعب تعرفه جيدًا!

على الورق، البداية ذاتها لرياض محرز، من حيث انتظار ثاني مبارياته لتسجيل أول أهدافه، فعلها مع الأهلي، عندما سجل شباك الخليج، وها هو يقص الشريط، في مباراته الثانية مع الشمال.
ولكن، ليست كل البدايات مثل الأهلي يا محرز، خاصة وأنه عندما سجل هدفه الأول، انتصر الراقي على الخليج بنتيجة (3-1)، أما الشمال، فقد ذاق خسارة أمام قطر بنتيجة (2-3).
ورغم التعثر، فإن هناك رقمًا مميزًا ينتظر رياض محرز، حيث أنه بات يحتاج لهدف وحيد، من أجل التوقيع على 200 هدف في مختلف الأندية التي ارتدى قميصها خلال مسيرته، على النحو التالي..
* سجل 78 هدفًا مع مانشستر سيتي.
* سجل 48 هدفًا مع ليستر سيتي.
* سجل 37 هدفًا مع الأهلي.
* سجل 10 أهداف مع لوهافر "الفريق الأول".
* سجل 24 هدفًا مع لوهافر "الفريق الرديف".
* سجل هدفًا مع الشمال.
* سجل هدفًا مع فريق ليستر تحت 21 عامًا.
وبخلاف أهدافه الـ199، فإنه صنع 156 تمريرة حاسمة، خلال 671 مباراة، بجميع المسابقات مع الأندية، ناهيك عن الـ40 هدفًا التي سجلها مع منتخب الجزائر، قبل اعتزاله الدولي.