رياض محرز: هذا سبب كره الجميع للنصر .. وكريستيانو رونالدو: يجب أن تعاقبوا كما يحدث في إنجلترا!

الكلاسيكو أقيم على أرض النصر في الرياض، حيث استاد الأول بارك، وهناك التقى رياض محرز بريو فرديناند؛ نجم الكرة الإنجليزية الأسبق، حيث يقوم بتصوير برنامجه "ريو جاي"، والذي يكشف كواليس المباريات.

وبينما كان يشيد فرديناند بأرضية استاد الأول بارك، رد عليه الجناح الجزائري: "جيدة حقًا؟، إنهم يكرهوننا هنا كما تعلم"، في إشارة لحالة الاحتقان بين جماهير الناديين في الأشهر الأخيرة.

وواصل محرز حديثه عن سر الاحتقان مرجعًا الأمر إلى احتساب عدة ضربات جزائية لصالح النصر في مختلف المباريات..

"كما تعلم، بسبب ركلات الجزاء التي حصلوا عليه، بدأ الجميع يتحدث خارج الملعب، ويقولون إن الطرف الآخر يحاول إعطاء الأولوية لرونالدو، الآن الجميع يدرك ذلك، يعرفون أنهم يكرهونهم".



