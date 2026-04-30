لم ينته كلاسيكو النصر والأهلي عند حدود ما نُشر بالأمس عقب المباراة، بل كشف برنامج "ريو جاي" عن كواليس جديدة أكثر جدلًا، بقيادة الجزائري رياض محرز؛ جناح الراقي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد العالمي.
رياض محرز: هذا سبب كره الجميع للنصر .. وكريستيانو رونالدو: يجب أن تعاقبوا كما يحدث في إنجلترا!
النصر يفوز بكلاسيكو الأهلي
حسم العالمي أمس الأربعاء، كلاسيكو الجولة الـ30 من دوري روشن السعودي 2025-2026، لصالحه بالفوز أمام الأهلي بثنائية نظيفة.
الثنائية سجلها رونالدو من رأسية بعد متابعة لعرضية من ضربة ركنية أرسلها مواطنه جواو فيليكس في الدقيقة 76، فيما أضاف الجناح الفرنسي كينجسلي كومان الهدف الثاني من تسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 90.
هذا الفوز رفع رصيد العالمي للنقطة 79 في صدارة جدول ترتيب دوري روشن، متفوقًا بثماني نقاط على الهلال "الوصيف"، وبـ13 نقطة على الأهلي "الثالث"، لكن الثنائي الأخير خاض مباراة أقل.
ماذا قال رياض محرز؟
الكلاسيكو أقيم على أرض النصر في الرياض، حيث استاد الأول بارك، وهناك التقى رياض محرز بريو فرديناند؛ نجم الكرة الإنجليزية الأسبق، حيث يقوم بتصوير برنامجه "ريو جاي"، والذي يكشف كواليس المباريات.
وبينما كان يشيد فرديناند بأرضية استاد الأول بارك، رد عليه الجناح الجزائري: "جيدة حقًا؟، إنهم يكرهوننا هنا كما تعلم"، في إشارة لحالة الاحتقان بين جماهير الناديين في الأشهر الأخيرة.
وواصل محرز حديثه عن سر الاحتقان مرجعًا الأمر إلى احتساب عدة ضربات جزائية لصالح النصر في مختلف المباريات..
"كما تعلم، بسبب ركلات الجزاء التي حصلوا عليه، بدأ الجميع يتحدث خارج الملعب، ويقولون إن الطرف الآخر يحاول إعطاء الأولوية لرونالدو، الآن الجميع يدرك ذلك، يعرفون أنهم يكرهونهم".
كريستيانو رونالدو يطالب السعودية بالاقتداء بإنجلترا
أما لقاء ريو فرديناند بكريستيانو رونالدو فكان عقب نهاية المباراة، حيث تطرق به للحديث عن ضرورة معاقبة لاعبي الأهلي أو أي لاعب يشكك في التحكيم بدوري روشن، حفاظًا على سمعة البطولة.
وقال صاروخ ماديرا: "كنت أعلم أن هذا سيحدث اليوم (يقصد كثرة الاحتجاج على الحكام)، لأن الأهلي لا ينافس على أي شيء الآن، لقد فازوا بدوري الأبطال قبل أيام، لكنهم خارج سباق الدوري، وكنا نعلم أنهم سيأتون للقتال والاحتجاج، لكن هذا جزء من اللعبة".
وتابع: "أعتقد كما قلت سابقًا، يجب أن يكون هناك احترام أكبر للدوري، اللاعبون الذين ينشرون على فيس بوك وإنستجرام عن الحكام ويتحدثون بسوء عن الدوري، أرى أن هذا لا يخدم المشروع، ويجب أن تتم معاقبتهم كما هو الحال في الدوري الإنجليزي وإلا فلن يتطور الدوري".
"هناك من له نفوذ خارج الملعب"
ورغم أن رونالدو تحدث عن ضرورة التوقف عن التشكيك في نزاهة الدوري السعودي إلا أنه ناقض نفسه في حواره مع ريو فرديناند، زاعمًا أن هناك أندية لها نفوذ خارج الملعب تستغله!
الدون واصل: "الشعور جيد في الدوري السعودي، نعلم أننا يجب أن نقاتل أكثر من أجل الفوز، ليس فقط داخل الملعب، بل لأن بعض الأندية لديها نفوذ خارج الملعب أيضًا، هذه هي الحقيقة، لكنني لا أريد الحديث عن ذلك الآن".
واختتم: "سأتحدث في نهاية الموسم عن أمور كثيرة حقيقية، لقد التزمت الصمت لأسابيع طويلة، والآن حان وقت الحديث، لأنه كما قلت من قبل؛ أنا أول من جاء إلى هذا الدوري، والبقية جاءوا بسببي، لذلك يجب احترام الدوري والمشروع والحكام، يجب عليهم احترام الحكام، حتى إن أخطأوا أحيانًا، فهم بشر ويخطئون، وأعتقد أن دوري روشن يجب أن يعقد اجتماعًا كبيرًا ويضع قوانين واضحة وإلا فلن يتطور الدوري في السنوات القادمة".