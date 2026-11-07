تجاوز السيتي ولكن رقم الأهلي صامد: رياض محرز يصنع ليلة للتاريخ في قطر .. "إحراج وتحذير" للراقي بوقت واحد!

قد تقول السيلية في المركز الأخير، ولكنه أيضًا انتصار في وقت كان الشمال بحاجة إليه للغاية، ليؤكد للجميع أن محرز لم يأتِ إلا لكي يكتب سطرًا جديدًا في مسيرته، وإنه لم يفقد الزخم بتقدمه في السن، والذي ربما كان السبب الرئيسي وراء قرار الأهلي بالاستغناء عنه.

رياض محرز سجل هدفًا وصنع "هاتريك أسيست"، حيث صنع الهدفين الأول والثالث، وأبى أن يغادر ملعب المباراة، قبل أن يصنع الخامس، ثم يصافح علي أسد، ليشارك بديلًا له في الدقيقة 65.

ليلة تاريخية، بدأ بها محرز رحلته فيما بعد المئتي هدف، بتسجيله الهدف رقم 201 مع مختلف الأندية، كما وصل إلى 161 تمريرة حاسمة، ولكن هل هذا المعدل هو الأكبر له من صناعة الأهداف في مباراة واحدة؟ الإجابة هي "لا".

مع كل ذلك، فإن محرز لم يتمكن من تجاوز رقمه التاريخي مع الأهلي، حينما قاده لاكتساح الفيحاء بخماسية نظيفة، في ليلة الـ18 من إبريل 2025، ضمن دوري روشن السعودي، وسجل يومها هدفًا وصنع 4 تمريرات حاسمة، أي أنه ساهم في جميع أهداف اللقاء.

وإذا عدنا بالذاكرة إلى الوراء، فإن محرز سبق وأن سجل "هاتريك" مرتين مع مانشستر سيتي، وواحدًا مع ليستر سيتي، إلا أنه لم يصل من المساهمات التهديفية (بالتسجيل أو الصناعة)، ما فعله مع الأهلي ومن ثمّ الشمال، حتى في تلك المباراة التي صنع فيها 4 تمريرات حاسمة مع منتخب الجزائر، وقاده لاكتساح إثيوبيا (7-1)، في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017.

أكبر مساهمات رياض محرز التهديفية في مباراة واحدة..

* سجل هدفًا وصنع 4 في فوز الأهلي على الفيحاء (5-0)، في دوري روشن "2024-2025".

* سجل هدفًا وصنع 3 في فوز الشمال على السيلية (5-0)، في دوري نجوم بنك الدوحة "2026-2027".

* صنع 4 تمريرات حاسمة في فوز الجزائر على إثيوبيا (7-1)، في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017.

* سجل 3 أهداف في فوز مانشستر سيتي على بيرنلي (5-0)، في الدوري الإنجليزي الممتاز "2020-21".

* سجل 3 أهداف في فوز ليستر سيتي على سوانزي سيتي (3-0) في الدوري الإنجليزي الممتاز "2015-16".