تخيل اللعب مع ميسي ووصف نجم الاتحاد بـ"العجوز" .. رياض محرز: يجب أن تضع بنزيما في نفس الكفة مع رونالدو!

ماذا قال رياض محرز؟

أطلق النجم الجزائري رياض محرز، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، العديد من التصريحات حول حياته في السعودية، وآرائه بشأن أبرز الوجوه في دوري روشن، مثل كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما ونجولو كانتي، فضلًا عن الأنباء المتداولة حول المفاوضات مع ليونيل ميسي للعب مع الراقي.

وكان رياض محرز أحد أبرز الأسماء العالمية التي قدمت إلى دوري روشن السعودي، في صيف 2023 "التاريخي"، بعقد حتى صيف 2027، فيما لعب الجزائري دورًا بأهدافه وتمريراته الحاسمة، في قيادة الأهلي للتتويج بدوري أبطال آسيا للنخبة، محققًا أول لقب قاري في تاريخه.