رياض محرز يبرئ بيب جوارديولا.. ويكشف: كنتُ أحلم باللعب في برشلونة وهكذا أنقذ والدي مسيرتي بعد وفاته!

أخيرًا.. ركز النجم الجزائري رياض محرز، جناح فريق الأهلي الأول لكرة القدم، على 3 نجوم "سابقين" في نادي مانشستر سيتي الإنجليزي؛ وذلك على النحو التالي:
* أولًا: المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو.
* ثانيًا: صانع الألعاب البلجيكي كيفين دي بروينه.
* ثالثًا: النجم الإسباني دافيد سيلفا.
وقام محرز بوصف أجويرو بـ"المذهل"؛ قائلًا: "كان قصيرًا؛ ولكن مميز للغاية في الكرات الرأسية، ويمتلك جودة إنهاء الهجمات باليمين أو اليسار".
أما عن سيلفا.. شدد محرز على أنه لم يكن من الممكن رؤية هذا اللاعب، من غير قول كلمة "واو" من شدة الإعجاب؛ حيث كان تحكمه بالكرة ولمسته الفنية، مذهلين.
وبخصوص دي بروينه؛ فقد اعترف محرز بأنه لم ير لاعب مثله، مرجعًا الفضل في تطويره إلى المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، الذي نجح في إظهار أفضل إمكاناته.