القصة لم تنتهِ بعد!.. ثنائي سعودي مفاجئ يضغط لضم رياض محرز بعد رحيله عن الأهلي

وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" مساء اليوم الثلاثاء، عن وجود رغبة قوية من المسؤولين السعوديين؛ للإبقاء على النجم الجزائري رياض محرز، في دوري روشن للمحترفين.

الصحيفة أشارت إلى أن المسؤولين السعوديين، يرون أن محرز من ضمن أفضل 5 محترفين أجانب، انضموا إلى مسابقة دوري روشن؛ منذ الثورة الرياضية في البلاد، التي انطلقت عام 2023.

وبناء على ذلك؛ شددت الصحيفة على أن هُناك مفاوضات سعودية جارية مع النجم الجزائري، لضمان استمراره بأي شكلٍ كان.