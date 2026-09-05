"رياضة قذرة!" .. لويس إنريكي ينفجر بعد سقوط باريس سان جيرمان من جديد

على الرغم من الضغوط المتزايدة، رفض مدرب باريس سان جيرمان إنريكي الاستسلام للذعر بشأن مستوى فريقه. وأصرّ المدرب الإسباني على أن المؤشرات الدفينة تمنح سبباً للتفاؤل، رغم النتيجة النهائية المخيبة للآمال على أرضية ملعب حديقة الأمراء.

وقال إنريكي، وفقاً لما نقلته شبكة ESPN: «أنا راضٍ عمّا شاهدته. نحن في بداية الموسم، ولم نصل بعد إلى أفضل مستوياتنا، لكننا كنا نستحق الفوز في هذه المباراة. هذه هي كرة القدم، إنها رياضة قذرة. لقد رأيت الكثير من الأمور الإيجابية. الأهداف المتوقعة (xG) كانت في صالحنا. كيف أفسّر ذلك؟ كرة القدم أحياناً لا يمكن تفسيرها. أودّ أن أسلّط الضوء على عقلية اللاعبين. ستكون بطولة مثيرة. علينا أن نستعد للمستقبل».