روي هودجسون يفوز بأول مباراة له مع بريستول سيتي منذ 44 عامًا، حيث يكشف المدرب المخضرم عن رسالة خاصة من السير أليكس فيرجسون

ربما كان هودجسون يعتقد أن مسيرته كمدرب قد انتهت بعد غياب دام أكثر من عامين عن الملاعب عقب رحيله عن كريستال بالاس. لكن نادي «الروبينز» تواصل معه لتولي مهمة مدته سبع مباريات، مما منحه فرصة ثانية للعمل في ملعب «أشتون جيت» بعد مرور 44 عامًا منذ انتهاء فترته الأولى عام 1982.

بينما يظل بريستول سيتي في منتصف جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية مع بقاء القليل من المباريات في هذا الموسم، فإن هذا الفوز الصعب بنتيجة 2-1 سيعيد بالتأكيد بعضاً من الشعور بالإيجابية. وقد أنهى هذا النتيجة سلسلة مخيبة للآمال من خمس هزائم في ست مباريات، ومنح المدرب المخضرم بداية مثالية لمهمته القصيرة الأمد لإنقاذ الفريق.

في إنجاز رائع، حقق هودجسون فوزه الأول كمدرب لبريستول سيتي بعد 44 عاماً و35 يوماً، حيث يعود فوزه الأخير مع النادي إلى فوزه 3-1 على بريستون في فبراير 1982.