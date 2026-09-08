"المهرج المركول فضح فشله بنفسه"!.. روي بيدرو يكشف مفاجأة عن رحيله ووكيل نجم الأهلي يرد عليه!

وفي البداية.. نشر المدير الرياضي البرتغالي روي بيدرو باراز، بيانًا مثيرًا عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور "إنستجرام"؛ وذلك ردًا على قرار إقالته من منصبه في عملاق جدة الأهلي، بشكلٍ رسمي.

روي بيدرو كتب في بيانه: "مرت 145 مباراة منذ أن أصبح النادي تحت سيطرة صندوق الاستثمارات العامة؛ منها 100 لقاء قبل أكتوبر 2025 (بنسبة فوز بلغت 61%)، و45 مواجهة بعد نفس الشهر (بنسبة انتصارات 76%)".

وأضاف المدير الرياضي البرتغالي: "وفي العصر الحديث، منذ صعود الأهلي من الدرجة الأولى؛ شهد موسم 2025-2026.. تحطيم النادي لرقمه القياسي في عدد النقاط بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين (81 نقطة)، بالإضافة إلى رقمه القياسي في الأهداف (118 هدفًا)".

وشدد روي بيدرو على أن الفريق الأهلاوي، امتلك أفضل خط دفاع في دوري روشن، ووصل إلى أبعد نقطة في كأس خادم الحرمين الشريفين؛ إلى جانب التأهُل إلى السوبر السعودي وكأس القارات للأندية، مع التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، في موسم سيخلده التاريخ كواحد من الأجمل والأكثر رسوخًا في الذاكرة.