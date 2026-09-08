"المهرج المركول فضح فشله بنفسه"!.. روي بيدرو يكشف مفاجأة عن رحيله ووكيل نجم الأهلي يرد عليه!

ومن ناحيته.. فتح خالد بن جلوي، وكيل أعمال النجم السعودي الشاب عبدالله رديف، مهاجم عملاق جدة الأهلي، النار على المدير الرياضي البرتغالي روي بيدرو باراز؛ وذلك بعد بيانه سالف الذكر، عقب إقالته من منصبه رسميًا.
ابن جلوي قام عبر حسابه الرسمي بتطبيق "سناب شات"، مساء اليوم الثلاثاء، بوصف روي بيدرو بـ"المهرج المركول"؛ الذي فشل في منصبه الجديد كمدير رياضي، وحتى في عمله السابق كصحفي.
وكتب ابن جلوي؛ بخصوص ذلك: "الإخفاق لم يتوقف عند المهنة التي تركها (مركولًا)؛ بل امتد بأثر رجعي ليضع تجربته الصحفية السابقة نفسها، موضع تساؤل".SnapChat
واعتبر وكيل أعمال رديف، أن بيان روي بيدرو سالف الذكر؛ جاء في هيئة رواية صحفية ركيكة وفاشلة.
أيضًا.. شدد ابن جلوي على أن روي بيدرو فضح نفسه؛ وذلك عندما تحدث عن أن وسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت هي التي تحدد شكل المشهد الرياضي.
وتابع ابن جلوي: "هذا أصدق ما قاله؛ فلولا وسائل التواصل، ما وجد أمثاله مكانًا لهم في المشهد الرياضي".
ودعا ابن جلوي في نهاية حديثه، الله عز وجل، أن يخلص الرياضة السعودية من مثل هؤلاء الأشخاص؛ الذين وصفهم بـ"الفاشلين".SnapChat