"انتظروا كونجيرتون عند مدرسة ابنته": روي بيدرو يكشف حقائق صفقة أرتيم وسر رفض الأهلي لـ"مدربه المرشح" قبل بوسيتش!

كشف البرتغالي روي بيدرو باراز، المدير الرياضي السابق بنادي الأهلي، عن العديد من الحقائق المثيرة حول كواليس رحيله عن قلعة الراقي، وموقفه من العودة إلى السعودية، كما ردّ على وجود شبهة فساد حوله بشأن صفقة أرتيم بوندارينكو، فضلًا عن اعترافه بهوية المدرب الذي كان يتمنى استقطابه للأهلي قبل الرحيل.

وكان روي بيدرو قد واجه غضبًا جماهيريًا كبيرًا، في ظل اتهامه بالتسبب في رحيل نجوم على غرار رياض محرز وفرانك كيسييه، فضلًا عن المدرب ماتياس يايسله، وكذلك التعاقد مع أسماء أقل مستوى، بالإضافة لخروج تقارير تشير إلى توسط صديقه، وكيل اللاعبين الشهير جورج مينديش، من أجل حسم صفقة أرتيم بوندارينكو، قبل أن يعلن الأهلي عن إنهاء عقد بيدرو باراز بالتراضي، مطلع الشهر الجاري.

وقد زاد الصحفي ساشا تافوليري، من الشعر بيتًا، برواية ذكر فيها بأن بوندارينكو، القادم من شاختار دونتسيك، طلب هو ووكيله، الحصول على على راتب قدره 1.3 مليون يورو سنويًا، للانضمام إلى الأهلي، إلا أن روي بيدرو قدم 2.5 مليون يورو، للاعب، فيما قام بعد ذلك بحذف التغريدة، ونشر رسالة اعتذار.

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