روني يفتح النار على صلاح "الأناني".. ويطالب سلوت بحرمانه من وداع أنفيلد!

حث روني سلوت على اتخاذ موقف صارم تجاه صلاح باستبعاده من المباراة الختامية لليفربول هذا الموسم أمام برينتفورد. ويرى أيقونة مانشستر يونايتد أن صلاح قد تجاوز الحدود بعدما لجأ إلى وسائل التواصل الاجتماعي للمطالبة بالعودة إلى أسلوب كرة القدم المعتمد على "الضغط العالي" الذي اشتهر به يورجن كلوب، وهي خطوة فُسرت على نطاق واسع بأنها هجوم مباشر على النهج التكتيكي الحالي للمدرب سلوت.

وخلال حديثه في برنامج "ذا واين روني شو"، أعرب القائد السابق لمنتخب إنجلترا عن خيبة أمله إزاء الطريقة التي يتصرف بها الجناح الأسطوري خلال أيامه الأخيرة في الميرسيسايد. وقال روني: "أجد أنه من المؤسف في نهاية المطاف بعد كل ما قدمه وما حققه في ليفربول أن يحدث هذا. ليس من المنطقي أن يخرج ليوجه ضربة أخرى لسلوت. هو يريد لعب كرة قدم بأسلوب الضغط العالي، لذا فهو يقول أساسًا إنه يريد أسلوب يورجن كلوب. لكنني لا أعتقد أن محمد صلاح يمكنه مواكبة هذا النوع من كرة القدم بعد الآن. أعتقد أن لياقته لم تعد تسعفه للعب بهذا الإيقاع المرتفع والحدة العالية".

وأضاف: "لقد ألقى بقنبلة للتو وقال إنه لا يثق ولا يؤمن بآرني سلوت، وكأنه ألقى بزملائه الذين سيتواجدون هنا في الموسم المقبل في مأزق وتركهم ليضطروا إلى التعامل مع تلك الأزمة أيضًا ووضعهم في موقف صعب".