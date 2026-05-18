روني يفتح النار على صلاح "الأناني".. ويطالب سلوت بحرمانه من وداع أنفيلد!
روني يطالب باستبعاد صلاح قبل مباراته الأخيرة
حث روني سلوت على اتخاذ موقف صارم تجاه صلاح باستبعاده من المباراة الختامية لليفربول هذا الموسم أمام برينتفورد. ويرى أيقونة مانشستر يونايتد أن صلاح قد تجاوز الحدود بعدما لجأ إلى وسائل التواصل الاجتماعي للمطالبة بالعودة إلى أسلوب كرة القدم المعتمد على "الضغط العالي" الذي اشتهر به يورجن كلوب، وهي خطوة فُسرت على نطاق واسع بأنها هجوم مباشر على النهج التكتيكي الحالي للمدرب سلوت.
وخلال حديثه في برنامج "ذا واين روني شو"، أعرب القائد السابق لمنتخب إنجلترا عن خيبة أمله إزاء الطريقة التي يتصرف بها الجناح الأسطوري خلال أيامه الأخيرة في الميرسيسايد. وقال روني: "أجد أنه من المؤسف في نهاية المطاف بعد كل ما قدمه وما حققه في ليفربول أن يحدث هذا. ليس من المنطقي أن يخرج ليوجه ضربة أخرى لسلوت. هو يريد لعب كرة قدم بأسلوب الضغط العالي، لذا فهو يقول أساسًا إنه يريد أسلوب يورجن كلوب. لكنني لا أعتقد أن محمد صلاح يمكنه مواكبة هذا النوع من كرة القدم بعد الآن. أعتقد أن لياقته لم تعد تسعفه للعب بهذا الإيقاع المرتفع والحدة العالية".
وأضاف: "لقد ألقى بقنبلة للتو وقال إنه لا يثق ولا يؤمن بآرني سلوت، وكأنه ألقى بزملائه الذين سيتواجدون هنا في الموسم المقبل في مأزق وتركهم ليضطروا إلى التعامل مع تلك الأزمة أيضًا ووضعهم في موقف صعب".
يحاول تبرير موقفه
وكان قد تم استبعاد صلاح في وقت سابق من الموسم بعد اتهامه لسلوت وإدارة ليفربول بإلقائه "تحت حافلة" وسط عدم مشاركته كأساسي بانتظام. ورغم أن صلاح يظل أحد أعظم اللاعبين الذين ارتدوا قميص ليفربول على الإطلاق، بتسجيله 257 هدفًا للنادي، يرى روني أن السلوك الأخير للجناح المصري هو محاولة للتغطية على تراجع مستواه الشخصي. فبعد الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز وتسجيله 29 هدفًا في الدوري الموسم الماضي، اكتفى صلاح بتسجيل 12 هدفًا فقط في 40 مباراة خاضها في جميع المسابقات هذا الموسم، في وقت يبدو فيه "الريدز" في طريقهم لاحتلال المركز الخامس في جدول الترتيب.
وادعى روني قائلًا: "أعتقد أن صلاح يحاول تبرير موقفه وجعل نفسه يشعر بتحسن لأنه قدم موسمًا سيئًا للغاية. لذلك أعتقد أنه كان أنانيًا جدًا فيما فعله في كلتا المناسبتين. إنه أمر مؤسف والجماهير ستقف إلى جانبه، لكنني أعتقد عندما تنظر بتعمق في الأمر، وبحكم تواجدي في غرف الملابس في مواقف مشابهة لذلك أيضًا، فإن محمد صلاح يعرف تمامًا ما يفعله".
مطالبة سلوت بـ "فرض شخصيته" في أنفيلد
وعبر إجراء مقارنة مع مسيرته الأسطورية تحت قيادة السير أليكس فيرجسون، أشار روني إلى أنه يجب على سلوت فرض سلطته للحفاظ على الانضباط داخل غرفة الملابس. واستذكر استبعاده من مباراة فيرجسون الأخيرة في أولد ترافورد بعد خلاف بينهما، مشيرًا إلى أن إظهار "الصرامة وفرض الشخصية" بشكل مشابه هو أمر مطلوب في أنفيلد لضمان عدم تقويض مكانة المدرب بشكل أكبر من قبل لاعب سيرحل عن النادي.
وأكد روني: "لو كنت مكان آرني سلوت، لما جعلته يقترب من الملعب في المباراة الأخيرة. لقد حدث لي ذلك مع أليكس فيرجسون. حدث بيننا خلاف وتوترت العلاقة، وفي آخر مباراة لأليكس فيرجسون في أولد ترافورد، استبعدني من القائمة لهذا السبب. هذا هو مدربك. لا يمكنك التقليل من احترامه علنًا مرتين بالطريقة التي فعلها وأن تفلت من العقاب. وهنا يأتي دوري، لو كنت آرني سلوت، سأضطر إلى فرض سلطتي والقول له، اسمع، لن تقترب من المكان يوم السبت، سواء أعجبك ذلك أم لا. أشك حقًا في أنه سيفعل ذلك، لكنني أعتقد أنه ينبغي عليه ذلك".
وبشأن رحيل صلاح الوشيك، ظل روني حازمًا: "بالطبع هو يستحق وداعًا لائقًا، لكن هل يستحق ذلك بمجرد النظر إلى ما فعله الآن؟ إنها المرة الثانية التي يفعل فيها ذلك. من المؤسف ببساطة أن نرى أحد أعظم أيقونات الدوري الإنجليزي الممتاز يغادر البطولة، وربما يكون ذلك في هذا الوضع".
أزمة هوية في ليفربول
يأتي الجدل الدائر حول صلاح وسط تراجع أوسع في مستوى ليفربول، الذي انهارت رحلة دفاعه عن اللقب بشكل دراماتيكي. وأشار روني إلى أن الافتقار إلى الشراسة على أرض الملعب لا يؤثر على النتائج فحسب، بل يؤثر أيضًا على "عامل الخوف" في أجواء أنفيلد، مع تزايد إحباط الجماهير. حتى أنه لمح إلى أن بعض أفراد الفريق يبدو وكأنهم "تخلوا عن أداء مهامهم" خلال هذه السلسلة الصعبة من النتائج، وشدد على وجوب منح سلوت المزيد من الوقت لتصحيح المسار.
وأوضح روني: "أعتقد أن هذا هو التغيير الأكبر بالنسبة لي. عندما تذهب إلى أنفيلد، فإن أول شيء تريد القيام به هو إسكات الجماهير. لكنني أعتقد في الواقع أنه من خلال عدم ضغط ليفربول، فإنهم يُسكتون الجماهير بأنفسهم ويحبطون مشجعي ليفربول. وبالتالي هذا هو التغيير الكبير جدًا بالنسبة لي. أنا منقسم تمامًا حول ما إذا كان يجب عليه (سلوت) الرحيل أو البقاء، لأنه فاز بالدوري الموسم الماضي، أعتقد أنه يستحق المزيد من الوقت، بالنظر إلى ما رأيناه هذا الموسم. لا أشعر بالارتياح أو الرضا لقول ذلك، لكن بعض اللاعبين يبدو أنهم تخلوا عن مسؤولياتهم، وتلك مشكلة كبيرة إذا رأيت ذلك أو شعرت به تجاه المدرب".