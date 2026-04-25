علي رفعت

رونسيرو يفتح النار على برشلونة: نيجريرا لا يزال موجودًا.. ورد كتالوني مُفحم يُحرج ريال مدريد!

اتهامات رونسيرو وشبح نيجريرا!

شهدت الساحة الرياضية الإسبانية تصاعدًا حادًا في نبرة الصراع الإعلامي بين قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة عقب خروج النادي الملكي بشكل شبه رسمي من سباق المنافسة على لقب الدوري الإسباني. 

وجاء هذا الصدام بعد تصريحات نارية أطلقها الصحفي توماس رونسيرو هاجم فيها المنظومة التحكيمية بشدة ملمحًا إلى وجود يد خفية تدير الأمور لصالح الغريم التقليدي.

فتح رونسيرو النار على طاقم التحكيم الذي أدار مواجهة ريال مدريد الأخيرة أمام بيتيس مشيرًا إلى أن الحكم سوتو جرادو وغرفة تقنية الفيديو تغاضوا عن احتساب ركلة جزاء واضحة تمامًا للفريق الملكي. 

وأوضح رونسيرو أن اللاعب فيرلاند ميندي تعرض لعرقلة صريحة في اللعبة التي سجل منها الخصم هدف التعادل لتنتهي المباراة بنتيجة بهدف لمثله وهي النتيجة التي أطاحت بآمال الفريق في المنافسة.


  • غضب جماهيري في فيا ديل ريو


    تزامنت هذه التصريحات مع احتفالية نظمتها رابطة مشجعي ريال مدريد في بلدة فيا ديل ريو بمقاطعة قرطبة والتي تقع على بعد 52 كيلومترًا من العاصمة.

    وخلال هذا الحدث الذي حضره أكثر من 130 شخصًًا عبر المشجعون عن إحباطهم العميق من تكرار الأخطاء التحكيمية ضد فريقهم.

    ونقل رونسيرو عن الجماهير قولهم إن أفعال نيجريرا لا تزال تمر دون عقاب وأن لجنة الحكام تغسل يدها من الأخطاء الواضحة مثل التي تعرض لها ميندي.

    وسادت حالة من القناعة بين الحاضرين بأنه لا يمكن تحقيق أي لقب محلي في إسبانيا طالما ظل هذا النفوذ قائمًا داخل اللجنة الفنية للحكام.

    ومع ذلك لم يخل المشهد من تفاؤل بالمستقبل حيث تترقب الجماهير صفقات كبرى من فلورنتينو بيريز في الصيف المقبل أملاً في حصد اللقب رقم 16 في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم القادم وتعويض خيبة الأمل المحلية.


    • إعلان

  • رد كتالوني قاصف بلغة الأرقام


    من جهته شن الصحفي ديفيد برنابيو من جريدة سبورت الكتالونية هجومًا مضادًا واصفًا مبررات التحكيم بأنها هراء لا يصدقه عقل ولا يمكن أن يبرر السقوط الفني للفريق الملكي.

    واستعرض برنابيو الذي يمتلك خبرة صحفية تمتد لنحو 25 سنة حقائق رقمية قاسية موضحًا أن ريال مدريد فشل في تحقيق أي لقب من أصل ستة بطولات كبرى نافس عليها خلال آخر عامين.

    وأشار برنابيو إلى أن برشلونة نجح في حصد خمس بطولات في الفترة ذاتها متضمنة الفوز على ريال مدريد في ثلاثة نهائيات مباشرة وهو ما يعكس تفوقًا ميدانيًا كاسحًا لا علاقة له بالصافرة أو تقنية الفيديو.

    وأكد الصحفي الكتالوني أن استخدام حجة التحكيم يعكس عجزًا عن مواجهة الواقع الفني المتردي للفريق مشددًا على أن مثل هذه التبريرات لن تساعد النادي في تصحيح مساره أمام خصم يرفع الكؤوس الواحد تلو الآخر.


  • موقف صراع الصدارة في الدوري الإسباني


    يتربع نادي برشلونة حاليًا على قمة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 85 نقطة جمعها من 33 مباراة خاضها في المسابقة حتى الآن ليبتعد بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه.

    ويأتي ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 74 نقطة بعد أن خاض هو الآخر 33 لقاءً في موسم شهد الكثير من التعثرات للفريق الملكي أمام فرق متوسطة الترتيب.

    ويحتل فريق فياريال المركز الثالث برصيد 62 نقطة من 32 مباراة متبوعًا بفريق أتلتيكو مدريد الذي يمتلك 57 نقطة في المركز الرابع بينما يأتي ريال بيتيس في المركز الخامس برصيد 50 نقطة وهو ما يجعل صراع المربع الذهبي مشتعلًا في الأسابيع الأخيرة من عمر المسابقة.


    مواجهات الحسم المتبقية للغريمين


    تنتظر الفريق الكتالوني مواجهات مرتقبة تبدأ بلقاء أوساسونا في الثاني مايو القادم قبل الصدام المباشر في مباراة القمة أمام ريال مدريد يوم العاشر مايو والتي قد تشهد التتويج الرسمي باللقب.

    ويستكمل برشلونة مشواره بمواجهة ديبورتيفو ألافيس ثم ريال بيتيس ويختتم الموسم بلقاء فالنسيا في الجولة 38 والأخيرة.

    وعلى الجانب الآخر يواجه ريال مدريد فريق إسبانيول في الثالث من مايو ثم يرحل لمواجهة برشلونة في لقاء الجريح الذي يسعى لحفظ ماء الوجه.

    ويختتم الفريق الملكي مبارياته بلقاءات أمام ريال أوفييدو يوم 14 مايو ثم إشبيلية يوم 17 مايو وينتهي موسمه المحلي بمواجهة أتلتيك بلباو يوم 24 مايو في ملعب سانتياجو برنابيو.



