رونسيرو يفتح النار على برشلونة: نيجريرا لا يزال موجودًا.. ورد كتالوني مُفحم يُحرج ريال مدريد!

شهدت الساحة الرياضية الإسبانية تصاعدًا حادًا في نبرة الصراع الإعلامي بين قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة عقب خروج النادي الملكي بشكل شبه رسمي من سباق المنافسة على لقب الدوري الإسباني.

وجاء هذا الصدام بعد تصريحات نارية أطلقها الصحفي توماس رونسيرو هاجم فيها المنظومة التحكيمية بشدة ملمحًا إلى وجود يد خفية تدير الأمور لصالح الغريم التقليدي.

فتح رونسيرو النار على طاقم التحكيم الذي أدار مواجهة ريال مدريد الأخيرة أمام بيتيس مشيرًا إلى أن الحكم سوتو جرادو وغرفة تقنية الفيديو تغاضوا عن احتساب ركلة جزاء واضحة تمامًا للفريق الملكي.

وأوضح رونسيرو أن اللاعب فيرلاند ميندي تعرض لعرقلة صريحة في اللعبة التي سجل منها الخصم هدف التعادل لتنتهي المباراة بنتيجة بهدف لمثله وهي النتيجة التي أطاحت بآمال الفريق في المنافسة.



